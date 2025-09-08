Conoce aquí los cambios en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ibiza

El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, reestructura su equipo de gobierno - AYUNTAMIENTO DE IBIZA

IBIZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado este lunes la reestructuración del equipo de gobierno para dar un nuevo impulso a la acción municipal y acelerar proyectos transformadores, según ha señalado el alcalde, Rafa Triguero.

En rueda de prensa, el primer edil ha considerado que esta reestructuración es "un paso natural" en el ecuador de un mandato, tras haber puesto orden en la administración y haber asentado las bases de iniciativas estratégicas.

Triguero ha asegurado que ahora los esfuerzos se centrarán en temas como la limpieza, la movilidad o el aparcamiento. En cuanto a la política "más social", el alcalde ha dicho que es la que puede realizar un Ayuntamiento incrementando la oferta de vivienda pública y, por ello, Bienestar Social asumirá la competencia en Vivienda.

En cuanto a las áreas de gobierno, se actualizarán las denominaciones y así, la hasta ahora llamada Área de Sostenibilidad pasa a ser Área de Gestión y Recursos Municipales. Entre las novedades, la edil Carmen Domínguez asumirá Patrimonio y seguirá gestionando sus áreas habituales como Cultura.

En la nueva Área de Atención Social y Vivienda, Lola Penín reforzará su responsabilidad y asumirá Vivienda. En relación al Área de Embellecimiento, la concejal Blanca Hernández se enfocará en el impulso de los proyectos previstos con inversiones de hasta 90 millones. Movilidad, desde ahora, será gestionada por Rubén Sousa.

En la nueva Área de Modernización urbana y digital, Manuel Jiménez asume Juventud. La Policía Local continuará dependiendo de Alcaldía.

Triguero ha destacado el papel que tendrán los jóvenes en esta nueva etapa "porque el objetivo es darles más protagonismo y construir juntos la ciudad del futuro".