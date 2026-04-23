El Consejo de Ministros aprobará en breve la reforma de la ley para que docentes condenados por acoso no puedan ejercer

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PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobará próximamente la ampliación de la ley de protección de la infancia para que los docentes condenados por acoso no puedan volver a ejercer.

Lo ha explicado este jueves en Palma la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, tras una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la que se ha abordado el caso del docente condenado que esta semana se ha incorporado a un centro escolar de Palma.

En concreto, según han explicado, primero Prohens y después Rego, se trata de incluir en el artículo 57 de la ley de protección de la infancia la condena por acoso como motivo para la prohibición de trabajar en profesiones que impliquen contacto habitual con menores de edad.

Según han explicado tanto la presidenta como la ministra, aunque el tema principal de la reunión ha sido los menores migrantes y los sistemas de protección, el caso del docente de Palma también se ha tratado.

Prohens ha agradecido a Rego que conociera la problemática y ha expresado la necesidad de la reforma porque de lo contrario el Govern "está atado de pies y manos" y no se puede apartar al docente si no está inhabilitado.