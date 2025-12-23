El Consejo de Ministros concede a Francesc Antich la Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III

Archivo - El expresidente del Govern, Francesc Antich. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión a título póstumo al expresidente del Govern Francesc Antich, fallecido a principios de este año, de la Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III.

Cabe recordar que la concesión de este reconocimiento generó la reacción unánime de la clase política balear a mediados de octubre, cuando el Gobierno central aprobó la concesión de este reconocimiento a Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara.

En un comunicado, el PSIB ha expresado la "enorme alegría" tras conocer el reconocimiento. A juicio de los socialistas, se reconoce así la trayectoria y el legado que Antich dejó en Baleares, cuando está a punto de cumplirse un año de su fallecimiento.

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha expresado que es un reconocimiento a la gran trayectoria política de quien fue una gran persona, un gran socialista y un gran político "que innovó muchísimo en las políticas de las Islas, y fue absolutamente pionero, valiente y comprometido".

Armengol también ha destacado de Antich que fue una persona "de una honestidad enorme, con una gran capacidad de diálogo y de consenso". "Su legado y su historia continúan siendo parte de nuestra vida y los socialistas de Baleares seguimos trabajando con el rumbo que él marcó".

La secretaria general de los socialistas del archipiélago también ha hecho extensiva la enhorabuena a la familia de Antich.