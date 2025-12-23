Armengol celebra que el Gobierno reconozca la trayectoria política de Antich con la Gran Cruz de Carlos III

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, y el expresidente del Govern Francesc Antich - PSIB

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha celebrado la concesión a título póstumo al expresidente del Govern Francesc Antich de la Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III.

"Su legado y su historia siguen siendo parte de nuestra vida e intentamos los socialistas de Baleares seguir trabajando con el rumbo que él nos marcó", ha destacado Armengol este martes en redes sociales, después que el Consejo de Ministros haya aprobado otorgar este reconocimiento a Antich.

Para la secretaria general, Antich entendió la política como "una herramienta para mejorar la vida de la gente, siempre desde el diálogo, el respeto institucional y la búsqueda de grandes consensos".

Así, ha destacado que este reconocimiento "es también colectivo" al legado que dejó el expresidente, a todo aquello que contribuyó a construir y el ejemplo que "continúa inspirando".

"Xisco, a parte de ser un gran amigo y socialista, ha sido un gran político, una persona que innovó muchísimo en las políticas de Baleares, que fue absolutamente pionero, valiente y comprometido", ha resaltado.

Finalmente, ha expresado su gratitud por el reconocimiento a la trayectoria política de Antich que, ha concluido, fue una persona "con una honestidad, capacidad de diálogo y de consensos enorme".