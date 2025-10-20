El Consejo Rector del IME aprueba un presupuesto de 31,5 millones de euros para el año 2026

Entre las principales actuaciones destaca la reforma de todos los vestuarios de los campos de fútbol municipales

También se prevé la construcción de nuevas instalaciones, como las pistas multideportivas que se ubicarán en Sant Jordi y Es Garroveral

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Institut Municipal de l'Esport (IME) ha aprobado un presupuesto de 31,5 millones de euros para el año 2026.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que el Consejo Rector del IME ha aprobado este lunes el anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2026, que asciende a 31.550.794 euros, con el objetivo de garantizar el funcionamiento, mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas municipales, así como impulsar la creación de nuevos equipamientos en la ciudad.

Cabe destacar que las cuentas han sido aprobadas con los votos a favor de PP y Vox, la abstención del PSOE y MÉS, mientras que la representante del Grupo Mixto no ha asistido a la sesión.

En cuanto a los gastos derivados de los contratos necesarios para el funcionamiento ordinario del IME, estos representan aproximadamente el 60 por ciento del presupuesto, con un total de 18.994.823,97 euros.

Esta cifra supone un incremento del 5,77 por ciento respecto al ejercicio anterior y corresponde a la prestación de servicios en todas las instalaciones municipales, como limpieza, jardinería, seguridad, suministro de material y otras tareas de mantenimiento.

Entre las principales actuaciones destaca la reforma de todos los vestuarios de los campos de fútbol municipales, que se llevará a cabo con un presupuesto inicial de 1.917.000 euros.

En una segunda fase, el IME prevé poner en marcha a lo largo de 2026 un nuevo contrato de asesoramiento técnico para la redacción, supervisión y dirección de proyectos, con el fin de ejecutar la futura ampliación de los vestuarios y la instalación de placas solares en las gradas.

En lo que respecta a nuevas infraestructuras, el IME está desarrollando una nueva pista multideportiva en Sant Jordi, que incluirá dos pistas de pádel, además de la construcción de un nuevo pabellón municipal de hockey en Es Garroveral, ubicado en la parcela del antiguo campo de fútbol. Ambos proyectos se encuentran actualmente en fase de redacción.

Paralelamente, el presupuesto contempla una amplia oferta de actividades y programas deportivos orientados a fomentar la participación ciudadana, la igualdad y la salud, como Barridiades, Escola al Mercat, Marcha Nordic Walking por la Igualdad, Carrera Infantil de Reyes, Diada Ciclista de Sant Sebastià, Programa Nordic Walking con el IME, Carrera Palmadona, Fiestas Acuáticas de Navidad y el programa B@les.

Asimismo, se mantiene una partida destinada a subvenciones deportivas por un total de 445.000 euros.

Durante 2026, el IME continuará con otros proyectos ya iniciados, como la modernización del Poliesportiu de Son Moix. Una vez finalizada la renovación del parquet de la pista, se procederá a mejorar el sonido y la iluminación de la instalación.

Por otra parte, el IME seguirá avanzando en la construcción de la futura pista de atletismo de Son Moix, una vez soterrado el cableado eléctrico.

Otros proyectos destacados son la reforma del Poliesportiu Germans Escalas, para la cual ya se ha iniciado la contratación del proyecto de ejecución y dirección de obras.

Con este presupuesto, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la modernización de las instalaciones municipales, la promoción de la práctica deportiva y la consolidación de Palma como una ciudad referente en deporte.