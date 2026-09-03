Consejos clave para ahorrar en la 'Vuelta al cole'

Archivo - Niños con sus mochilas en la 'vuelta al cole'. - CAIB - Archivo

PALMA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Consumo ha recomendado este jueves revisar primero qué se necesita realmente, comparar precios y comprar únicamente aquello que sea necesario para ahorrar en la conocida popularmente como 'vuelta al cole'.

La Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo ha aconsejado a través de un comunicado evitar las comprar compulsivas y fijar un presupuesto ajustado a las posibilidades de cada hogar y, siempre que sea posible, escalonar las compras.

Según ha considerado, el comienzo de un nuevo curso no significa que todo tenga que ser nuevo. Por ello, antes de adquirir el material escolar, creen conveniente comprobar qué productos del año anterior se encuentran todavía en buen estado y pueden seguir utilizándose.

A la hora de comprar, Consumo ha aconsejado comparar precios y calidades en distintos establecimientos y recuerda que una oferta no supone necesariamente un ahorro si se termina adquiriendo algo que no se necesita.

Asimismo, ha recomendado evitar los créditos rápidos para financiar estos gastos debido a sus elevados intereses, y hacer un uso prudente de la tarjeta de crédito.

En el caso de los libros de texto, Consumo sugiere a las familias comparar precios entre diferentes establecimientos y valorar alternativas como reutilizarlos de un curso a otro, adquirirlos de segunda mano, intercambiarlos con otras familias o recurrir a los sistemas de préstamo, aunque también se pueden informar sobre ayudas existentes para la compra de material escolar.

En cuanto a ropa, calzado y uniformes, la recomendación de la administración es comprobar primero qué prendas pueden seguir utilizándose y comprar únicamente las necesarias. También es importante revisar el etiquetado, la composición y las instrucciones de lavado y optar por productos de calidad que puedan aprovecharse durante más tiempo.

GUARDAR EL TIQUE

Consumo ha recordado la importancia de conocer las condiciones de cambio y devolución de cada establecimiento ya que los comercios no están obligados a cambiar un producto que se encuentre en perfecto estado, salvo que así lo anuncien.

Además, recomienda guardar siempre el tique o la factura, elementos necesarios para hacer valer la garantía de los productos o para efectuar cambios, devoluciones o reclamaciones.

Ha destacado la conveniencia de comprobar que el precio cobrado en caja coincide con el anunciado y conservar la publicidad, ya que su contenido vincula a la empresa que la anuncia.

Para aquellas compras que se realicen por internet, el consumidor tiene, en general, un plazo de 14 días para la devolución de la compra sin necesidad de dar explicaciones.

ATENCIÓN A LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

La 'vuelta al cole' implica también el regreso a las academias de idiomas, actividades deportivas y otros servicios extraescolares. Antes de contratarlos, Consumo aconseja informarse de todas las condiciones, de los servicios incluidos en el precio y de los procedimientos de baja.

Asimismo, la administración ha recomendado que se conserven los contratos y la publicidad relacionada con la actividad que se haya contratado. Para resolver dudas al respecto, el teléfono gratuito de atención al consumidor es el 900166000.