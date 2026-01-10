El Consell amplía las sesiones informativas de acogimiento familiar del IMAS a Inca y Manacor - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca amplía a partir de este año las sesiones informativas de acogimiento familiar del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) a Inca y Manacor.

En nota de prensa, el Consell ha informado que las sesiones informativas de acogimiento familiar del Institut Mallorquí d'Afers Socials se seguirán haciendo en la sede central del IMAS en Palma el segundo lunes de cada mes y, a partir de ahora, también se realizarán en las sedes del IMAS de Inca y Manacor el primer y el tercer lunes de cada mes respectivamente. Todas las sesiones serán a las 13.00 horas y no es necesaria cita previa para poder asistir.

Estas charlas están dirigidas a personas y familias interesadas en conocer qué es el acogimiento familiar, qué tipos existen y cómo pueden ofrecer un hogar temporal a niños y adolescentes que, por diferentes motivos, no pueden vivir con su familia de origen.

El presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha destacado que "el acogimiento familiar es una pieza clave del sistema de protección a la infancia, ya que permite que los niños crezcan en un entorno familiar, seguro y afectivo".

En este sentido, ha remarcado que "desde el IMAS se quiere seguir fomentando el acogimiento familiar y facilitar que más familias se informen y den el paso de acoger".

Sánchez también ha subrayado que "siempre se necesitan familias acogedoras, tanto para acogimientos de urgencia como de corta o larga duración", y ha añadido que "abrir nuevas sesiones en Inca y Manacor es una manera de acercar la información a la ciudadanía y de eliminar barreras territoriales".

Desde el IMAS han recordado finalmente que el acogimiento familiar es una medida solidaria y comprometida que tiene un impacto directo en el bienestar emocional y el desarrollo de los niños, y que las familias acogedoras cuentan con el apoyo y el acompañamiento de los equipos profesionales de la institución durante todo el proceso.