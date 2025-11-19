El Consell cede el Teatre Principal para la celebración de un concierto solidario de Nika y Matsu el 2 de diciembre

Cesión del Teatro Principal y presentación del concierto solidario de Nika y Matsu - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell y la Fundación Miquel Jaume-Palma Futsal han cedido el Teatro Principal para la celebración de un concierto solidario del grupo infantil Nika y Matsu el próximo 2 de diciembre a las 19.00 horas.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, el acontecimiento tiene una clara vocación social. Gracias a la colaboración con la Fundación Miquel Jaume-Palma Futsal 300 niños en situación de vulnerabilidad, atendidos a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), podrán asistir al concierto de manera gratuita.

Con esta iniciativa se quiere garantizar que todos los niños tengan acceso a actividades culturales de calidad independientemente a su situación socioeconómica.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que la cultura del deporte "son herramientas poderosas de inclusión social", y actos como este recuerdan que, cuando las instituciones y las entidades se unen pueden mejorar la vida de muchos niños de la isla. Galmés ha remarcado que el Consell "seguirá impulsando iniciativas que garanticen que ningún niño se quede atrás".

El resto de entradas estarán disponibles para el público general a un precio de 12 euros y la recaudación se destinará íntegramente a la tarea social que lleva a cabo la Fundació Miquel Jaume-Palma Futsal.

Esta acción forma parte del compromiso del Consell y del IMAS para seguir promoviendo oportunidades educativas, lúdicas y culturales entre los niños y jóvenes más vulnerables, reforzando la igualdad de oportunidades en la Isla.