El Consell celebra la gala de entrega de los Premios Mallorca de Creación Literaria y Fotografía Contemporánea 2025

El presidente del Consell, Llorenç Galmés; la vicepresidenta primera y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y el director insular de Cultura, Guillem Ginard, con todos los galardonados - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha celebrado este sábado la gala de entrega de los Premios Mallorca de Creación Literaria y Fotografía Contemporánea 2025, una edición que ha alcanzado la mayor participación de la historia de los premios con 545 obras presentadas.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que ha celebrado este sábado la gala de entrega de los Premios Mallorca de Creación Literaria y Fotografía Contemporánea 2025, en un acto que este año se ha celebrado en una de las casas museo de la institución insular, la Casa Museu Llorenç Villalonga, en Binissalem.

La edición de este año ha alcanzado la participación más alta de su historia, con un total de 545 obras presentadas, superando las 454 del año pasado, y también ha contado, por primera vez, con la categoría de Narrativa en castellano.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha celebrado el éxito de participación en esta convocatoria y la calidad de las obras presentadas: "Hoy podemos decir con orgullo que los Premios Mallorca de Creación Literaria y Fotografía Contemporánea 2025 han sido un éxito rotundo. La participación, la calidad de las obras presentadas y el entusiasmo del público confirman que el certamen sigue más vivo que nunca y muy presente en el tejido cultural de Mallorca".

La vicepresidenta primera del Consell y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado por su parte: "El rigor y compromiso de los jurados, más de 40 personas que han hecho una labor extraordinaria y, este año, especialmente compleja, con muchas obras y poco tiempo".

Este año desde el Consell de Mallorca se ha querido cambiar el formato de esta gala para convertirla en una gran fiesta de la literatura con actuaciones musicales, cata de vinos y un maridaje gastronómico a cargo del chef Miquel Calent, así como la participación de una de las voces más destacadas del panorama literario actual, Empar Moliner, quien ha abierto la celebración con 'Maridar els llibres', una combinación de lecturas con vinos de la tierra que ha presentado con ingenio y complicidad. La jornada ha continuado con 'Metamorfosis', un recital sobre mitos clásicos interpretado por el músico Ferran Pisà y el rapsoda Miquel Costa.

A las 12.00 horas ha llegado el momento más esperado: el anuncio de los galardonados de los Premios Mallorca de Creación Literaria y de Fotografía Contemporánea 2025. Una presentación que ha sido a cargo de la periodista Margalida Mateu y que ha incluido la lectura de fragmentos de las obras galardonadas, momento en el que los asistentes han podido comprobar su calidad literaria.

La celebración ha continuado con un ambiente festivo con la actuación del grupo Two Little Rooms, formado por Aina Zanoguera y Gori Matas, y ha culminado con dos propuestas gastronómicas: 'Vins i llibres', una selección de vinos vinculados a obras literarias, y las 'Mossegades literàries', una degustación inspirada en libros de autores mallorquines a cargo del chef Miquel Calent.

GANADORES DE LOS PREMIOS MALLORCA DE CREACIÓN LITERARIA 2025

El Premio Mallorca de Narrativa 2025, dotado con 25.000 euros, ha sido para Òscar J. Palazón Ferré, por la obra 'Stabat mater. Un vent diví'. Mientras, el Premio Mallorca de Poesía 2025, con 15.000 euros, ha reconocido a Damià Rotger Miró por 'El Periple'. El Premio Mallorca de Ensayo 2025, dotado con 19.000 euros, ha sido para Vicenç Amengual Salas, por su obra 'Salvador Magallón Forés, el serigrafista del boom'. L'art de la serigrafia al servei dels banderins'. En la categoría de textos teatrales, el premio, dotado con 10.000 euros, ha sido para Marta Isabel Moreno Pizarro, autora de 'La guardiana'. Y, el Premio Mallorca de Literatura Infantil Ilustrada 2025, también con 10.000 euros, ha sido para la obra 'Què hi ha per dinar?', de Caterina Valriu Llinàs y Bàrbara Sansó Genovart.

En cuanto a los premios en castellano, el Premio Mallorca de Narrativa 2025, dotado con 25.000 euros, ha sido para Diego Sánchez Aguilar, autor de 'El Mago David'. El Premio de Poesía 2025, con 15.000 euros, ha sido para Roxana Méndez, por la obra 'Infinitesimal'. Y, finalmente, el Premio Mallorca de Ensayo 2025, dotado con 19.000 euros, ha sido para Manuel Aguilera Povedano, por 'Mallorca en llamas. Las víctimas de los primeros bombardeos aéreos sistemáticos contra civiles de la historia'.

GANADORES DE LOS PREMIOS MALLORCA DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA 2025

Finalmente se ha hecho entrega de los galardones de fotografía: el Premio Mallorca de Fotografía Contemporánea 2025, dotado con 8.000 euros, ha sido para Bandia Ribeira, por su obra 'Grandeza y debilidad de lo espontáneo' y el Premi Mallorca de Fotografía Talent Illenc 2025, con 4.000 euros, ha reconocido a Beatriz Polo Iañez por su obra 'Cuando se acaba el día'.