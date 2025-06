El Consell celebra el primer concierto de las 'Nits d'estiu a Raixa' con la Banda Municipal de Música de Santanyí

PALMA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha celebrado este sábado el primer concierto de las 'Nits d'estiu a Raixa' con la Banda Municipal de Música de Santanyí.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha informado que este sábado ha celebrado el primer concierto de las 'Nits d'estiu a Raixa' con la Banda Municipal de Música de Santanyí, una velada musical en la emblemática finca pública, localizada a los pies de la Serra de Tramuntana y declarada bien de interés cultural en 1993.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, han asistido al concierto que abre el programa de actividades lúdicas y culturales de las 'Nits d'estiu a Raixa' 2025. Entre las autoridades también se encontraba el primer teniente de alcalde de Santanyí, Joan Gaspar Aguiló Martínez.

Galmés ha señalado que "es un orgullo inaugurar un año más las 'Nits d'estiu a Raixa' con un concierto como este, que une patrimonio, cultura y talento local".

En este sentido, el presidente del Consell ha apuntado que "la Banda Municipal de Música de Santanyí es una formación con una trayectoria admirable y" que "ha sabido llenar este espacio tan emblemático con música y emoción".

"Desde el Consell, seguiremos impulsando iniciativas que acercan la cultura a la ciudadanía y que ponen en valor espacios como Raixa, un auténtico tesoro en el corazón de la Serra de Tramuntana", se ha comprometido Galmés.

Por su parte, el conseller insular Pedro Bestard ha destacado que "se ha apostado por artistas y el talento mallorquín para los conciertos de este verano en Raixa, poniendo en valor los grandes músicos que hay en la isla".

La Banda Municipal de Música de Santanyí, bajo la dirección de Pedro Vallbona, ha interpretado las obras 'Nuevo Cinema Paradiso', de Ennio Morricone; 'Pirates of the Caribean' (Klaus Badelt) o 'The Lion King' (arr. John Higgnis), entre otras piezas.

UNA BANDA CON MÁS DE 170 AÑOS DE HISTORIA

La Banda de Música de Santanyí tiene más de 170 años, convirtiéndose en la entidad local con más historia del municipio. A lo largo de todo ese tiempo, ha estado presente en el ámbito social, cultural, religioso y político y mucha gente del municipio, de una manera u otra, ha estado vinculada a la agrupación.

Actualmente, la Banda tiene una plantilla de unos 65 músicos, la mayoría de los cuales han sido alumnos de la Escuela Municipal de Música de Santanyí (EMMS), lo que pone de manifiesto el gran trabajo realizado por esta escuela para nutrir de nuevos músicos la Banda.

Esta agrupación representa un estandarte cultural y una herramienta pedagógica del municipio de Santanyí.

NOCHES MUSICALES EN RAIXA

El concierto de este sábado ha sido el primero de los cinco programados en Raixa en esta nueva edición de las 'Nits d'estiu' que organiza el departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes. Todas las citas musicales son gratuitas y tendrán lugar entre el 28 de junio y el 23 de agosto.

El siguiente concierto, que está previsto para el sábado 12 de julio, permitirá al público disfrutar de la actuación de Marga Pocoví y Biel Tous con la Orquesta Oasis. El 19 de julio tendrá lugar el concierto de Tomeu Penya Íntim. El mítico cantautor mallorquín y referente de la música presentará un repertorio lleno de sentimiento y con un formato de concierto íntimo.

El 26 de julio se celebrará el concierto de O'Veus, una apuesta de seis amigos por la música a capela, que combina diferentes estilos de música de forma muy variada, y el último evento musical tendrá lugar el 23 de agosto, con un concierto de la Jove Orquesta Simfònica de Marratxí, con Pep Corbalán al frente. Los espectadores podrán disfrutar de la emoción que transmiten sus jóvenes músicos, de entre 15 y 23 años.