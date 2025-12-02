El Consell crea la primera convocatoria de ayudas para el voluntariado de Mallorca, dotada con 160.000 euros

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, preside la constitución de la primera Mesa de Coordinación de Voluntariado con lo ayuntamientos - EUROPA PRESS

PALMA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, ha anunciado la creación de la primera convocatoria de subvenciones específica de voluntariado de Mallorca para año 2026.

En declaraciones, este martes, a los medios de comunicación, previo a presidir la reunión para constituir la primera Mesa de Coordinación de Voluntariado con lo ayuntamientos, y acompañado por la directora insular de Juventud y Participación, Carmen Ripoll, Fuster ha explicado que esta línea de ayudas estará abierta tanto a entidades como a ayuntamientos y contará con un importe total de 160.000 euros, distribuidos en dos líneas diferenciadas. De esta manera, por primera vez, los municipios dispondrán de una financiación propia para impulsar proyectos de voluntariado.