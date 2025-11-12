El Consell destina 275.000 euros a fomentar la autonomía de las personas mayores

El presidente del IMAS y conseller de Bienestar Social, Guillermo Sánchez en un centro de personas mayores. - GOVERN DE MALLORCA

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha destinado, a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), 275.000 euros en ayudas para fomentar la autonomía de las personas mayores, que han beneficiado a 445 personas.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, el dinero ha ido destinado a la compra de productos de apoyo técnico, como audífonos, sillas de ruedas o prótesis dentales, entre otros.

El presidente del IMAS y conseller de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha considerado que el "éxito" de esta convocatoria demuestra que estas ayudas "responden a una necesidad real" y que las personas mayores "confían en el Consell para mantener su autonomía y calidad de vida".

Además, ha añadido que "la prioridad" es continuar impulsando políticas que promuevan el envejecimiento "activo y saludable" y que permitan vivir de manera más "independiente y digna".

Estas ayudas, financiadas por el Consell, cubren gastos realizados entre abril y diciembre de 2024 en la compra de soportes técnicos que contribuyen a mantener o mejorar la funcionalidad y la autonomía personal. Durante la convocatoria, las oficinas han atendido más de 400 consultas presenciales para facilitar la tramitación y asesoramiento.

Sánchez ha explicado que, ante la respuesta obtenida, estudiarán "reforzar la línea de ayudas en futuras ediciones para dar cobertura a más personas, para que nadie quede sin apoyo". Esta iniciativa se ha enmarcado dentro de las políticas insulares de envejecimiento activo y promoción de la calidad de vida.