El Consell destina 4 millones al proyecto definitivo de la mejora de la variante de la Ma-15, en Sant Llorenç

PALMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca ha presentado este viernes, en el Ayuntamiento de Sant Llorenç, el proyecto definitivo para la mejora de la variante del Ma-15 en esta población.

La actuación supondrá una ampliación de la capacidad hidráulica del torrente a la altura del Ma-15 y una mejora de los drenajes de la carretera para prevenir inundaciones.

El presupuesto de las obras rondará los 4 millones de euros y el plazo estimado de ejecución será de 12 meses.

A la presentación, que ha tenido lugar en el espacio 36 de Sant Llorenç, han asistido la presidenta del Consell, Catalina Cladera; el conseller de Movilidad e Infraestructuras, Iván Sevillano; la directora insular de Infraestructuras, Olga Martínez, y el alcalde del municipio, Pep Jaume.

El Consell ha explicado que, después de las precipitaciones torrenciales que tuvieron lugar el 9 de octubre de 2018 en Mallorca y que afectaron, muy especialmente, a Sant Llorenç, los expertos coincidieron en que, en el entorno, confluyen diversos problemas que se deben resolver para evitar que, en caso de volver a haber lluvias intensas, no vuelva a suceder lo mismo.

En este sentido, se comprobó, por un lado, que el cauce del torrente resulta insuficiente en caso de lluvias tan intensas. Por otro lado, durante décadas se han construido muchas edificaciones en espacios inundables que deberían haberse evitado.

Por su parte, el Consell ha desarrollado una serie de análisis y estudios previos al proyecto, con los que ha podido detectar que se podía mejorar la capacidad hidráulica del torrente a la altura del Ma-15.

De acuerdo con estos estudios e informes de los expertos, el Departamento de Movilidad ha redactado un proyecto que propone ampliar la capacidad hidráulica de la obra de la fábrica existente en el Ma-15 y eliminar los terraplenes que actuaban de presa. De este modo, el objetivo del proyecto es definir las actuaciones necesarias que permitan ampliar la capacidad hidráulica de la obra de drenaje transversal actual en el torrente de ses Planes, bajo la variante de la Ma-15 en Sant Llorenç des Cardassar.

EL PROYECTO "YA NO TIENE VUELTA ATRÁS"

La presidenta Catalina Cladera ha asegurado que "este proyecto ya no tiene vuelta atrás", después de haber resuelto "lo más complicado". "Somos conscientes de que es una intervención muy esperada en el municipio. Es un proyecto que no es sencillo, no hay ninguno en Mallorca de este calado y ha llevado mucho trabajo y coordinación entre instituciones", ha indicado.

Por su parte, el conseller Iván Sevillano ha expresado su satisfacción por el hecho de dar luz verde para continuar la tramitación del proyecto. "Aunque el proyecto de carreteras no elimine del todo el riesgo de inundación que sufre el municipio, sí puede ayudar mucho en el caso de posibles inundaciones de cara al futuro y teníamos muchas ganas de poder hacer nuestra parte lo antes posible", ha añadido.

De acuerdo con el Departamento de Movilidad, la obra de drenaje transversal existente tiene unas dimensiones de 12x4,40 metros, dado que la cota de aguas de la solera del marco existente se encuentra en una cota de más de 60,16 metros. Como solución, se harán cuatro marcos nuevos adosados al existente, dos en el lado sur y dos en el lado norte.

Se multiplica, por tanto, la capacidad hidráulica de la infraestructura por cinco; al pasar de 12 metros de ancho a 60 metros. Esta ubicación se ha obtenido mediante la simulación hidrológica e hidráulica de la obra con los datos facilitados por el Servicio de Gestión del Dominio Público Hidráulico.

A pesar de que desde la perspectiva hidráulica, serían suficientes cuatro marcos, Movilidad e Infraestructuras ha decidido ampliarlos en una unidad más, para ganar en seguridad. Adicionalmente y de acuerdo con las prescripciones del Govern, se construirán muros recubiertos de piedra natural en el lado oeste del torrente con una longitud aproximada de 50 m cada uno.

El alcalde de Sant Llorenç ha explicado que "es un proyecto muy esperado". "No podemos evitar al 100% el riesgo de inundación pero sí que podemos minimizar los riesgos y las consecuencias a través de proyectos como éste", ha señalado.

ÚLTIMA VERSIÓN DEL PROYECTO

En un primer momento, el departamento de Movilidad e Infraestructuras envió el proyecto inicial a la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern para obtener la autorización correspondiente. Este proyecto original fue modificado por el Departamento.

Después de varias revisiones, y hasta cinco versiones del proyecto desarrollados por parte del Departamento de Movilidad, finalmente esta semana, la última versión del proyecto ha recibido la autorización de la Dirección General.

"Ya contamos con un proyecto definitivo que ha sido informado favorablemente por Recursos Hídricos esta misma semana, por lo que ya podremos empezar los trámites para aprobar formalmente el proyecto, iniciar las expropiaciones correspondientes y, a continuación, pujar las obras", ha explicado Iván Sevillano.

Todas estas modificaciones de proyecto, que han sido necesarias para cumplir las prescripciones de Recursos Hídricos, han supuesto, entre otras, eliminar del proyecto las dos balsas de laminación y el sistema de drenaje y pozos que Movilidad e Infraestructuras había planteado en el proyecto inicial.

Para llevar a cabo el proyecto de ejecución se desviará el tráfico por el camino de servicio paralelo. Este desvío permitirá excavar el terraplén existente para la ejecución de los marcos sin tener que cortar la carretera.