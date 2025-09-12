El Consell expone el 'Llibre de Franqueses i Privilegis del Regne de Mallorca' y el poema 'El pi de Formentor'

Acto de inauguración de la exposición del Llibre de Franqueses i Privilegis del Regne de Mallorca y de 'El pi de Formentor' - EUROPA PRESS

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palau del Consell de Mallorca ha inaugurado este viernes la exposición del 'Llibre de Franqueses i Privilegis del Regne de Mallorca' y del poema 'El pi de Formentor', con motivo de la Diada de Mallorca 2025, este 12 de septiembre.

El acto institucional lo ha presidido esta mañana el presidente insular, Llorenç Galmés, acompañado por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la licenciada en Arte, asesora de cultura de la Fundació Rotger Villalonga y estudiosa de la obra de Miquel Costa i Llobera, Margalida Canales.

Durante el acto, se ha inaugurado la exposición, se ha realizado una lectura del poema de Miquel Costa i Llobera y se ha interpretado el himno de Mallorca, La Balanguera.

El presidente del Consell, por su parte, ha reivindicado la celebración de la Diada de Mallorca "rodeada de dos símbolos poderosos que han marcado la historia" de la Isla, en referencia al 'Llibre de Franqueses i Privilegis del Regne de Mallorca' y al poema 'El pi de Formentor'.

En alusión al poema, de 1875, Galmés ha destacado que se trata del poema "más universal" y que defiende la "identidad" de Mallorca. "Es una obra maestra y una verdad hecha poema que habla de una Mallorca que se mantiene de pie y arraigada", ha dicho, a la vez que ha reivindicado que "estimar Mallorca es estimar la naturaleza, la lengua y la gente".

Al finalizar este acto, la comitiva de autoridades, acompañada por la música de los ministrils, se desplaza hasta la Catedral de Mallorca, donde serán recibidos por Mn. Antoni Vera, y se celebrará la liturgia, a partir de las 12.00 horas. Una vez finalizada, se realizará la ofrenda floral al sepulcro del rey Jaime II.