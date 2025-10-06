El Consell de Formentera muestra su rotunda condena por los presuntos casos de violencia machista en la Isla

FORMENTERA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell Insular de Formentera ha expresado este lunes su condena "rotunda" al presunto caso de violencia de género registrado en un hotel de la Isla.

En un comunicado, el Consell ha mostrado su apoyo a la víctima y familiares y ha confiado en su pronta recuperación.

Además, por otro lado, en cuanto al presunto asesinato de otra mujer en la isla, el Consell ha recordado que continúan las investigaciones para determinar cómo tuvieron lugar los hechos.

Desde la institución han reiterado que ninguna forma de violencia machista tiene cabida en la sociedad y ha hecho un llamamiento para que mantenga una actitud activa de rechazo y denuncie cualquier indicio de maltrato.

Así, ha recordado el teléfono de atención a las víctimas, el 016, que ofrece asesoramiento sin dejar rastro en la factura.