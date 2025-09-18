El Consell impulsa una campaña de limpieza y mantenimiento de los arcenes para proteger a los ciclistas

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha impulsado una campaña de limpieza y mantenimiento de los arcenes de las carreteras para garantizar la protección de los ciclistas con una inversión de 300.000 euros.

Así lo ha trasladado el Consell de Mallorca, que ha reunido este jueves la Comisión de Seguridad de los Ciclistas en las carreteras de la isla después de cinco años de paralización.

El encuentro, dentro del marco de la Semana Europea de la Movilidad, ha sido presidido por el conseller insular del ramo, Fernando Rubio, acompañado del director insular de Movilidad, Rafel Oliver.

Han participado la Federación de Ciclismo de las Islas Baleares, usuarios y otras asociaciones e instituciones relacionadas con la bicicleta para escuchar y poner en común los problemas y las mejoras que se han hecho con respecto a este medio de transporte.

Rubio ha explicado que la campaña se llevará a cabo a lo largo de los 1.600 kilómetros de la red viaria de Mallorca y empezará en los próximos meses con una inversión de 300.000 euros.

El conseller insular ha explicado los proyectos de viales cívicos que impulsa el Consell de Mallorca, con unos 60 kilómetros de vías verdes y una inversión de 45 millones de euros.

También ha informado sobre las obras que se han ejecutado para reforzar el firme y conseguir incrementar la seguridad en las vías. Todas estas actuaciones, ha asegurado, muy reivindicadas por los ciclistas. Es el caso de las carreteras Andratx-Estellencs y Selva-Mancor (inauguradas antes del verano), de la de Bunyola-Oriente-Alaró (obra que empezará los próximos meses) o la de Peguera en el Puerto de Andratx (que se iniciará por octubre).

La campaña de limpieza de arcenes y cunetas es una reivindicación de la Federación de Ciclismo de las Islas y de otras entidades, con el objetivo de evitar accidentes y que los ciclistas puedan circular por un tramo de asfalto seguro.

Cuando los vehículos circulan por las carreteras expulsan suciedad, grava y objetos hacia los arcenes, y los ciclistas tienen dificultades para pedalear con seguridad.

La solución es una limpieza más periódica como la que impulsa ahora el Consell de Mallorca, con escobas mecánicas que pasarán al lado de las carreteras. Todo eso se llevará a cabo mediante los contratos de mantenimiento de carreteras que segmenta Mallorca en 8 zonas de ámbito de actuación.

"Estamos contentos de haber recuperado este encuentro porque era una reivindicación de las asociaciones y de la Federación para mejorar la seguridad de los ciclistas, y es un lugar perfecto para escuchar de primera mano las necesidades del mundo del ciclismo y su problemática cuando circulan por las carreteras", ha señalado Rubio. El conseller insular de Territorio ha recordado que esta comisión fue una petición expresa del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, la pasada legislatura.

En la reunión de la Comisión de Seguridad han participado el Departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell, Dirección Insular de Emergencias, Dirección Insular de Deportes, Federación de Ciclismo de las Islas Baleares, DGT, Guardia Civil, Instituto de Seguridad Pública de las Islas Balear (ISPIB), Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB), Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), Federación de Triatlón de las Islas Baleares, Plataforma Please, Federación Balear de Transportes (FEBT) y Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB).

II JORNADA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Fernando Rubio ha aprovechado el encuentro para invitar a todos los presentes a la II Jornada de la Movilidad Sostenible del próximo sábado día 20, una cita familiar y abierta a todos los públicos en la que se han ampliado las actividades con respecto a la primera edición.

Destacan por ejemplo los juegos vinculados a la movilidad sostenible, tanto tradicionales como deportivos, también los castillos inflables y un circuito de seguridad vial del área de Deportes del Consell de Mallorca. Todos los ciudadanos pueden llevar sus bicicletas y patinetes para participar en esta actividad.

La asociación de usuarios de vehículos eléctricos hará una exposición de coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos y algunos, incluso, se podrán probar en un área habilitada. Los Bomberos de Mallorca intervendrán en esta jornada con exhibiciones de la unidad canina que simulará búsquedas y rescates. También habrá una exposición con los vehículos de los bomberos y los del Consell.

La autoescuela Ribas se encargará del espacio de actividades 'Muévete seguro, muévete sostenible', donde se harán prácticas con coches eléctricos y con un simulador de conducción.

Además, la ruta de Pedra Sec GR 221 tendrá su lugar en esta jornada junto a los expositores de la Serra de Tramuntana, todo para dar a conocer la extensa red de caminos para excursionistas que ofrece la isla.