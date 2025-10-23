El Consell impulsa la formación jurídica de los profesionales que atienden víctimas de violencia machista

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha organizado unas jornadas formativas para los técnicos de los servicios sociales municipales y de los servicios del Consell con el fin de mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia machista.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, la iniciativa tiene como objetivo ofrecer formación jurídica a los profesionales de otros ámbitos sociales para que dispongan de conocimientos actualizados en materia de legislación de derecho de familia.

La formación, impartida por el Servicio de Atención Jurídica de Part Forana de la Dirección Insular de Familias, tiene como objetivo profundizar en aspectos jurídicos esenciales como el divorcio, la separación y las parejas de hecho, así como los procedimientos derivados de la Ley Orgánica 1/2025, del 2 de enero, sobre la eficiencia del servicio público de justicia. También se tratan aspectos económicos como la pensión compensatoria, la pensión de alimentos y el uso de hogar conyugal.

El conseller de Presidencia, Antoni Fuster, ha destacado que "estas formaciones responden a una necesidad real de los equipos que cada día acompañan a mujeres en situaciones complejas. También ha destacado que el Consell quiere ofrecer las herramientas jurídicas y profesionales que les ayuden a dar "respuestas más ágiles, seguras y humanas".

Fuster ha remarcado que la lucha contra la violencia machista requiere un compromiso institucional "firme" y una formación "continua" de los profesionales, que "están en primera línea".

Las sesiones se realizarán en diferentes centros de Inca, Manacor y Palma y se han inscrito 100 profesionales en total. Las jornadas tendrán una duración de tres horas y permitirán adaptar los contenidos a las necesidades de los equipos técnicos municipales y garantizar una atención más especializada y coordinada.