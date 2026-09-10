El Consell impulsa Mallorca como destino oleoturístico

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado la adhesión de la institución insular a la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), entidad impulsora, junto con ocho diputaciones provinciales, de Oleoturismo España.

Según ha informado la institución, esta adhesión permite al Consell avanzar en el proceso para que Mallorca se convierta en un destino oleoturístico y pueda formar parte de esta red de ámbito nacional.

Oleoturismo España es un proyecto que une territorios productores españoles con el objetivo de convertir el olivar y la producción de aceite en un producto turístico sostenible y de calidad. La iniciativa valora no solo el aceite, sino todo lo que lo rodea como las zonas productoras, los paisajes singulares de olivos, las almazaras, la gastronomía, los oficios y una cultura olivarera arraigada al territorio.

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que Mallorca no puede quedar al margen de un proyecto que valora una actividad que forma parte de su historia, paisaje y su forma de vida. "Tenemos el producto, la tradición y a las personas que han mantenido vivo este oficio generación tras generación", ha dicho.

Uno de los objetivos de Oleoturismo España es generar un impacto positivo en las comunidades locales a través de una experiencia turística vinculada al territorio. De esta manera, el turismo se convierte en una oportunidad para los agricultores, productores, almazaras y empresas locales que mantienen viva la cultura del aceite.

El conseller ha remarcado que no se trata de atraer más turismo, sino de aprovechar el turismo que hay para "que conozca y valore más lo nuestro".

Esta adhesión es el paso previo necesario para que Mallorca pueda certificarse como destino Oleoturismo España. Así, Mallorca podrá incorporarse al programa y los municipios de la isla que lo deseen podrán formar parte de esta promoción sin necesidad de adherirse individualmente a AEMO.

Además, la incorporación del territorio al proyecto permite que, posteriormente, que las empresas vinculadas al sector puedan adherirse a Oleoturismo España y formar parte de una experiencia coordinada en materia de planificación, gestión y promoción.