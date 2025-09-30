El Consell impulsa por primera vez un recorrido cultural en Perpiñán para mayores de 60 años

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha impulsado por primera vez un recorrido cultural en Perpiñán para mayores de 60 años.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que ha presentado una nueva propuesta de estancias culturales dirigida a personas mayores de 60 años, que tendrá lugar del 25 al 28 de noviembre de 2025. Se trata de un único turno de cuatro días y tres noches con un total de 54 plazas, en el que los participantes podrán disfrutar de un completo programa cultural y de convivencia en la ciudad de Perpiñán y su entorno.

La actividad, subvencionada en un 75 por ciento por el Consell, tiene un coste final de 224,65 euros por persona e incluye alojamiento en hotel, traslados, visitas guiadas, actividades culturales y seguro. Para garantizar la igualdad de oportunidades, las plazas se otorgarán mediante un sorteo público entre todas las personas inscritas y se establecerá una lista de espera para cubrir posibles renuncias.

El conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, ha destacado que "este viaje cultural a Perpiñán es una oportunidad magnífica para que las personas mayores de Mallorca disfruten de una experiencia diferente, enriquecedora y compartida". Además, ha remarcado que "el Consell apuesta por programas que combinan convivencia, cultura y bienestar, para que la gente mayor de la isla pueda seguir activa e implicada en la vida social".

Según Fuster, "la buena acogida de estos programas anima a seguir ampliando y diversificando las propuestas, siempre pensando en las necesidades e intereses de los mayores, que son una parte fundamental de la sociedad".

La ciudad de Perpiñán tiene un vínculo especial con Mallorca, ya que fue capital del Reino de Mallorca y residencia de sus monarcas. Este lazo histórico es uno de los ejes principales de la estancia, que permitirá a los participantes descubrir un patrimonio medieval estrechamente relacionado con la isla a través de un variado programa de visitas y excursiones.

El primer día se visitará la localidad medieval de Besalú, considerada uno de los conjuntos históricos mejor conservados de Cataluña. Los dos días centrales estarán dedicados a descubrir Perpiñán con visitas guiadas al casco antiguo y a sus principales monumentos: la Catedral de San Juan y el Campo Santo, la Lonja de Mar, el Castellet y el Palacio de la Diputación. El recorrido incluye espacios emblemáticos como el Palacio de los Reyes de Mallorca --una de las muestras más destacadas de la arquitectura medieval en el sur de Francia--, la Casa Xanxo y el Palacio Pams.

El último día, los participantes se desplazarán hasta Colliure, un pueblo de gran belleza y valor patrimonial que fue residencia de los Reyes de Mallorca. Allí se podrá conocer el puerto deportivo, el casco histórico y el barrio de pescadores. Además, el programa se completa con una visita al Teatro-Museo Dalí, un espacio único dedicado íntegramente al pintor Salvador Dalí.

Los interesados pueden inscribirse desde el miércoles 1 de octubre a las 00.00 h hasta el martes 14 de octubre a las 23.59 horas.

Los teléfonos de contacto para ayudar con el trámite o preguntas son el 650 50 16 17 y el 697 10 03 46.