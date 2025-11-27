El Consell instala diez nuevos parques deportivos biosaludables en siete pueblos de Mallorca

El vicepresidente primero del Consell de Mallorca y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, junto al director insular de Deportes, Toni Prats, la primera teniente alcalde y delegada de Espacios Públicos y Servicios del Ayuntam - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha instalado diez nuevos parques deportivos biosaludables al aire libre, pensados para la realización de actividad física por parte de segundas y terceras edades en Inca, Bunyola, Lloseta, Petra, Porreres, Selva y Son Servera.

Según ha informado el Consell en un comunicado, los nuevos espacios deportivos son superficies preparadas con diferentes módulos, que permiten hacer actividad de mantenimiento para mejorar la condición física, movilidad articular y fuerza.

El vicepresidente primero del Consell de Mallorca y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha destacado que el objetivo es "fomentar la actividad física en los municipios y la creación de espacios polivalentes para aumentar la práctica deportiva y disponer de más superficie saludable".

Además, ha valorado que el Consell continúe "apostando por el deporte en pueblos" con el objetivo de dotar el espacio público "de equipamientos nuevos y de calidad para los ciudadanos". Ha añadido que "el Consell ha hecho una inversión importante el último año, puesto que esta convocatoria asciende a 5,2 millones en especie, como una base para una vida activa".

La finalidad es que los grupos del programa del Consell '¡Muévete con salud!', también subvencionado por la institución insular, que hacen deporte a través de los ayuntamientos y llegan a 2.500 personas, los frecuenten para las sesiones deportivas.

Con las últimas instalaciones deportivas se ha finalizado un proyecto de 131 módulos para toda la Isla. De ellos, 38 son parques biosaludables, 32 parques infantiles, 25 parques de calistenia, 11 skateparcs, nuevo conjuntos deportivos, ocho pistas deportivas cerradas, cinco rectas de atletismo y dos carriles de recorrido libre.

Todas las instalaciones disponen del plus de un QR para que los usuarios puedan reconocer el correcto funcionamiento de los módulos a través de un educador físico que realiza pautas en línea.