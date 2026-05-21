El Consell e instituciones pitiusas guardan un minuto de silencio por la muerte de una mujer ibicenca

EIVISSA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa ha guardado un minuto de silencio por la muerte de la mujer ibicenca y de su hijo, víctimas de la violencia machista.

El presidente del Consell, Vicent Marí, ha rechazado este acto de violencia registrado en la localidad de Dolores y ha expresado sus condolencias a la familia, lamentando estos "atentados y actos de violencia" que han acabado este año con la vida de 20 personas.

También en el Consell de Formentera y en el Ayuntamiento de Santa Eulària, entre otras instituciones pitiusas, se ha convocado este minuto de silencio.

Representantes municipales y trabajadores del Consistorio de Santa Eulària se han sumado a este acto reafirmando, además, el compromiso institucional en la lucha contra la violencia machista.

Asimismo, se ha recordado que cualquier mujer que sufra una situación de violencia o cualquier persona que conozca un posible caso puede recurrir al teléfono 016, gratuito y que no deja rastro en la factura, así como al WhatsApp 600.600.016, al correo 016-online@igualdad.gob.es o al chat disponible en la web violenciagenero.igualdad.gob.es.