El Consell invierte cerca de ocho millones de euros en la renovación de los vehículos de los Bomberos de Mallorca

Colocación de la primera piedra del parque de los Bomberos de Mallorca en Santanyí - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell invertirá cerca de ocho millones de euros en la renovación de los vehículos de los Bomberos de Mallorca en 2026 y destinará otros cinco millos de euros al nuevo parque de Santanyí.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que renovará buena parte del parque móvil de los Bomberos de Mallorca durante el 2026. La institución insular destinará cerca de ocho millones de euros a la adquisición de casi una treintena vehículos.

Entre los nuevos vehículos que se adquirirán, destaca una unidad polivalente que se puede adaptar según las necesidades de la emergencia. El camión cuenta con tres contenedores diferentes intercambiables que se adaptan a las exigencias del servicio: una cisterna con 6.000 litros de agua para la extinción de incendios de envergadura, un contenedor destinado a salvamento, búsqueda de personas y apuntalamientos en zonas de escombros, y un contenedor para sumergir vehículos eléctricos que se han incendiado.

El parque móvil de los Bomberos de Mallorca también se reforzará con dos bombas urbanas ligeras, un vehículo nodriza con capacidad para 12.000 litros de reserva de agua y 14 furgonetas asignadas a logística, almacén, servicios de mantenimiento de infraestructuras y mantenimiento del parque móvil.

Durante el 2026 se iniciará además un plan de renovación de la flota de vehículos con más de 15 años de antigüedad. El objetivo es rejuvenecer y modernizar el parque móvil de los Bomberos de Mallorca y dotar al cuerpo con las mejores herramientas para poder atender cualquier emergencia. Entre las unidades que se verán afectadas por este plan de renovación hay cuatro bombas urbanas ligeras, tres bombas rurales pesadas y varios furgones de salvamento. Este proyecto tiene un presupuesto de cinco millones, incluidos en los cerca de ocho que se invertirán en la renovación de vehículos.

Este año también se destinarán cinco millones de euros al nuevo parque de bomberos de Santanyí, cuyas obras empezaron este año. La nueva instalación de los Bomberos de Mallorca tendrá una dotación permanente de un cabo y tres bomberos y permitirá reducir el tiempo de reacción en caso de incendio o de emergencia en la zona más septentrional de la isla. Además, el parque de bomberos estará dotado con diferentes tipos de vehículos: un vehículo autobomba rural pesada, un vehículo con bomba ligera urbana y un todoterreno.

El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha asegurado que la voluntad del Consell es que "los Bomberos de Mallorca dispongan de los mejores medios para desarrollar su trabajo y que la ciudadanía tenga la tranquilidad de disponer de un servicio de emergencias de primer nivel".

"Durante esta legislatura se ha afianzado el compromiso con los Bomberos de Mallorca, con la renovación y mejora de las infraestructuras, el parque móvil y el equipamiento del servicio de emergencia", ha añadido el conseller insular Rafel Bosch.

Bomberos de Mallorca también adquirirá equipamiento de primera intervención para siniestros de gran alcance en condiciones meteorológicas adversas para todos los parques del Servicio (450.000 euros) y renovarán el vestuario de intervención (240.000 euros).