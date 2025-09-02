El Consell de Mallorca abre las inscripciones del programa de 'Educación ambiental' para el curso 2025-2026

Catálogo de los cursos de educación ambiental del Consell de Mallorca para el curso 2025-2026. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha abierto este martes la inscripción del programa 'Educación ambiental' para el curso escolar 2025-2026 dirigido a todos los centros educativos de la isla.

'Los 'mestres d'aixa' y las barcas de Mallorca', 'Navegamos con la Balear', 'Un día con los 'margers', 'Conozcamos el Parque de sa Dragonera', son algunas de las propuestas para este curso, que tienen como objetivo acercar a los estudiantes al medio natural y concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de preservar el medio natural, según ha explicado la institución insular en un comunicado.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Natural y Deportes, Pedro Bestard, ha destacado que desde su departamento "se trabaja en la educación ambiental en un sentido amplio, para acercar a las personas más jóvenes al medio natural, a las tradiciones y a la historia".

De este modo, ha indicado que se les muestra qué puede hacer cada uno para "proteger el entorno" y qué alternativas sostenibles se pueden escoger día a día.

Bestard ha añadido que también ponen al alcance de los niños las herramientas necesarias para "desarrollar un criterio propio, sostenible y ecologista, para amar la isla, la naturaleza y, sobre todo, para poder conservarla".

Las actividades que se ofrecen se realizan tanto dentro como fuera del aula y están dirigidas a todos los centros educativos de Mallorca de Primaria, Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos. Tienen una duración que va de 50 minutos hasta las dos o tres horas con materias muy diversas, como con la 'pedra en sec', el medio rural, el medio natural, el patrimonio marítimo y los residuos, entre otras.

Para este curso, la Unidad de Educación Ambiental ofrece actividades que se organiza en torno a cinco bloques temáticos, adaptadas a los distintos niveles educativos. Además de las ya mencionadas habrá disponibles otras como 'Raixa: el agua y la Sierra', 'Gestión cinegética y ambiental sostenible' y 'Conservación de especies y aprovechamiento sostenible en el ámbito cinegético'.

Así, Bestard ha explicado que este año, como novedad y para coincidir con el 20 aniversario de la Unidad de Educación Ambiental, se van a "renovar y actualizar muchas de las actividades que se ha ofrecido, para adaptarse a las nuevas necesidades educativas".

"Es un nuevo proyecto que se inicia con mucha ilusión, para que estas actividades y otras nuevas, se ofrezcan el próximo curso con propuestas más enriquecedoras, dinámicas e innovadoras", ha alegado.

El Departamento de Medio Ambiente ofreció un total de 19 actividades y salidas de educación ambiental a lo largo del curso escolar 2024-2025, en las que participaron un total de 5.760 alumnos.