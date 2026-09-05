El Consell de Mallorca abre este lunes el plazo de inscripción a las estancias para personas mayores con 1.000 plazas

El Consell de Mallorca ofrece 1.000 plazas de las estancias para personas mayores - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha una nueva edición de las estancias para personas mayores que ofrecerá 1.000 plazas, distribuidas en dos turnos, y abrirá el plazo de inscripción este lunes.

El programa busca fomentar el envejecimiento activo y la convivencia entre las personas mayores de la isla, según ha destacado la institución insular en un comunicado.

Las estancias se celebrarán en el hotel Blau Punta Reina, en Cala Mandia, del 26 al 28 y del 28 al 30 de octubre. Durante tres días, los participantes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades físicas, socioculturales y de ocio.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que las estancias "son mucho más que unos días de hotel, son tiempo de calidad para las personas mayores, unos días para salir de la rutina y descansar, pero también para moverse, bailar, compartir y conocer a otras personas.

"Lo más bonito es que muchas veces las estancias no terminan cuando vuelven a casa. Aquí nacen amistades que continúan después, personas que se conocen y siguen quedando y compartiendo su tiempo, ese es también el éxito de un programa que queremos seguir impulsando y que tendrá continuidad con otras 1.000 plazas", ha subrayado.

Durante las estancias se desarrollará una programación pensada para combinar el descanso con la actividad, la convivencia y el ocio. Entre las actividades previstas habrá senderismo, zumba, yoga, gimnasia, pilates, baile en línea, baile de salón, sevillanas y ball de bot, además de torneos de truc, bingo musical y diferentes charlas dirigidas a las personas mayores.

El programa está financiado en un 75 por ciento por el Consell de Mallorca y el coste para las personas participantes es de 84,1 euros por persona, en régimen de todo incluido y en habitación doble.

Además, el Consell dará continuidad al programa con una próxima convocatoria de otras 1.000 plazas, con el objetivo de que más personas mayores de Mallorca puedan participar.

Con el objetivo de facilitar el proceso, la institución habilitará atención presencial en Palma, Inca y Manacor, además de atención telefónica, para ofrecer apoyo durante la inscripción y resolver las dudas de las personas interesadas.

La atención se ofrecerá de 09.00 a 13.00 horas en el Centro Sociocultural de Inca, en el de Manacor y en las Oficinas de Promoción Sociocultural de Palma.