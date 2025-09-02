El Consell de Mallorca abrirá este miércoles el plazo de inscripción a las estancias para personas mayores de 60 años

Estancias de personas mayores del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca abrirá este miércoles el plazo de inscripción para las 'Estancias de Personas Mayores 2025', que ofrecerá un total de 2.000 plazas.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 17 de septiembre y se han habilitado dos teléfonos de atención para resolver dudas y acompañar a las personas interesadas en el proceso de tramitación, que son el 650501617 y el 697100346.

Las plazas, según ha informado la institución insular en un comunicado, se han duplicado respecto al año pasado debido a la gran demanda registrada en la primera edición.

El programa ofrece estancias de tres días y dos noches, en régimen de todo incluido, en el Hotel Blau Punta Reina Resort, con un coste de 89,20 euros por persona y de 178,40 euros por habitación doble.

El Consell de Mallorca financia el 75% de la actividad, de modo que los participantes pueden disfrutar de un paquete que incluye alojamiento en régimen de todo incluido, actividades y seguro.

Las estancias están pensadas para "fomentar la salud, la actividad física y la convivencia" de las personas mayores de 60 años, que podrán realizar actividades como senderismo, gimnasia, yoga y pilates, así como una amplia oferta de bailes. También habrá espacios de ocio y juego, con bingo, torneos de truc, petanca o sesiones de animación.

La programación se desarrollará en cuatro turnos de 500 personas cada uno. El primero será del 20 al 22 de octubre, el segundo del 22 al 24 de octubre, el tercero del 27 al 29 de octubre y cuarto del 29 al 31 de octubre de 2025.

Todas las inscripciones recibidas participarán en un sorteo público para asignar las plazas. Además, se creará una lista de espera para cubrir renuncias eventuales.