El Consell de Mallorca adquiere por un millón de euros un inmueble para trasladar el Centro de Información de la Mujer

El Consell de Mallorca adquiere un nuevo edificio para trasladar el Centro de Información de la Mujer

El Consell de Mallorca ha adquirido por poco más de un millón de euros un inmueble ubicado en el polígono de Son Fuster (Palma) que servirá como nueva sede del Centro de Información de la Mujer (CIM).

Así lo ha anunciado el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, durante el pleno ordinario celebrado este jueves.

Esta operación, según ha informado la institución insular en un comunicado, permitirá trasladar el servicio a unas instalaciones que reúnen unas condiciones más adecuadas para ofrecer una atención de calidad a las mujeres que acuden a él.

La mejora de las instalaciones contribuirá a reforzar la calidad del servicio, garantizando la confidencialidad, la seguridad y unas condiciones óptimas para la atención a las usuarias.

El nuevo espacio cuenta con más de 540 metros cuadrados, lo que permitirá una mejor organización del servicio, la creación de despachos independientes que aseguren la confidencialidad de las atenciones y unas condiciones adecuadas para el trabajo del equipo profesional.

"Esta compra supone un paso decisivo para garantizar un servicio esencial en condiciones dignas y adecuadas. Con este nuevo espacio dejamos atrás una situación que se había prolongado durante años y dotamos al servicio de un entorno que permite ofrecer una atención de calidad, segura y confidencial", ha subrayado Fuster.

La ubicación del nuevo inmueble (calle Fluvià, 1) garantiza una buena accesibilidad y conexión con los principales puntos de la ciudad.

El espacio dispone de conexión directa con la Estación Intermodal de la plaza de España mediante diversas líneas de transporte público, con paradas de autobús cercanas que enlazan con el centro de Palma y otras zonas de la isla.

Además, la nueva ubicación compartirá espacio con la Dirección Insular de Familias, lo que favorecerá la coordinación y el trabajo transversal entre servicios, y se encuentra cerca del Centro Libertas, otro recurso de la institución insular.

El Centro de Información de la Mujer es un servicio público, gratuito y especializado del Consell de Mallorca que ofrece información, orientación y asesoramiento en el ámbito social y jurídico a las mujeres y, de manera prioritaria, a los casos de violencia machista.

El servicio se ofrece de forma presencial, telefónica y telemática con el objetivo de facilitar el acceso y dar respuesta a las diferentes necesidades de las mujeres residentes en Mallorca.