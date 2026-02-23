El Consell de Mallorca anima a la ciudadanía a acoger a niños saharauis durante los meses de verano

Cartel del programa de 'Vances en Pau' de este 2026. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha animado a la ciudadanía a participar en el programa 'Vances en Pau' de este 2026 y acoger a niños procedentes d los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) durante los meses de verano.

Así lo ha trasladado el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, después de reunirse este lunes con la presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Baleares, Catalina Rosselló, para abordar las distintas líneas de colaboración en materia de cooperación internacional y reforzar el compromiso institucional con el pueblo saharaui.

El plazo para que se inscriban las familias acogedoras finaliza este próximo jueves, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

"Acoger a un niño o una niña dentro de 'Vacances en pau' es una experiencia profundamente solidaria que refleja el compromiso social de Mallorca. Todavía estamos a tiempo de que más familias se sumen. Invitamos a quienes estén interesados a informarse y dar el paso antes de que finalice el plazo", ha dicho Fuster.

De cara a este año la institución insular tiene previsto canalizar una inversión global de 124.000 euros a través del Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación para respaldar diversas actuaciones en los campamentos de refugiados saharauis.

En concreto, 80.000 euros se destinarán a un programa de salud infantil que garantiza atención pediátrica y de enfermería, así como actuaciones en materia de nutrición y vacunación para menores de hasta cinco años.

El Consell colabora también en el desarrollo de 'Vacances en pau' mediante una aportación económica de 19.000 euros, contribuyendo a que la iniciativa, que permite a los niños recibir atención médica básica y convivir en un entorno seguro y afectivo, pueda llevarse a cabo con las garantías necesarias.