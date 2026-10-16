El Consell de Mallorca aportará a Palma 4,1 millones de euros en 2026 por su capitalidad, 1,6 millones más que en 2025

Representantes del Govern, Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma en la reunión del Consejo de Capitalidad. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La aportación del Consell de Mallorca al Ayuntamiento de Palma, en virtud de la ley de capitalidad, ascenderá a 4,1 millones de euros en 2026, lo que supone un incremento de 1,6 millones más que en el ejercicio anterior.

Esta decisión se ha adoptado en el Consejo de Capitalidad que se ha reunido este viernes en el Salón de Plenos de Cort y ha estado presidido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Palma ha detallado que estos recursos se destinarán a financiar la actividad y los servicios de la empresa municipal Emaya, como la limpieza de las calles y los espacios públicos, la recogida de residuos, el abastecimiento de agua potable, el alcantarillado y la depuración de aguas residuales.

La aportación aprobada se enmarca en la Ley de capitalidad de Palma, que establece un sistema de financiación específico para compensar los costes derivados de la condición de Palma como capital de Baleares. Esta condición implica necesidades adicionales en materia de servicios públicos, infraestructuras y mantenimiento de la ciudad.

Cabe recordar que el Govern aprobó para 2026 una aportación mínima de 25 millones de euros a favor de Palma en concepto de compensación por los costes de capitalidad. A esta cantidad se suman ahora los 4,1 millones de euros aportados por el Consell de Mallorca, una concesión que se ha aprobado en la sesión celebrada este viernes.

A la sesión han asistido, en representación del Govern el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa; el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente; el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà.

Por parte del Consell de Mallorca, han participado el conseller insular de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, así como el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster.

En representación del equipo de gobierno municipal, también han asistido los tenientes de alcalde de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal, Javier Bonet; de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Mercedes Celeste, y de Infraestructuras y Accesibilidad, Belén Soto.