El Consell de Mallorca aprueba una moción del PSIB para dignificar las condiciones laborales de las educadoras 0-3 - PSIB

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado una moción del PSIB para impulsar la dignificación laboral y educativa del primer ciclo de Educación Infantil.

La mayoría de puntos de la propuesta han salido adelante por unanimidad y, el resto, con los votos a favor de la izquierda y abstenciones de PP, Vox y El PI.

La propuesta, según ha destacado la formación en una nota de prensa, insta al Govern a constituir una meas de negociación para redactar el primer convenio autonómico del sector, así como a incrementar "sustancialmente" la financiación para cubrir los costes del servicio.

Según ha defendido la consellera socialista Bea Gamundí, la gratuidad del servicio 0-3 "no puede continuar sosteniéndose sobre la precariedad de las trabajadoras ni sobre la asfixia financiera de los ayuntamientos".

Así, ha reivindicado la necesidad de un marco laboral homogéneo que garantice la equidad y estabilidad a todas las profesionales del sector.

"Las educadoras 0-3 llevan demasiado tiempo asumiendo diferencias salariales injustificadas a pesar de hacer el mismo trabajo", ha lamentado, a la vez que ha reclamado al Govern que "asuma su papel" e impulse un convenio colectivo autonómico.

La iniciativa reclama la revisión del decreto de mínimos para adecuar las ratios y los criterios pedagógicos a las necesidades de los alumnos, y exige que cualquier obligación normativa vaya acompañada de una memoria económica y de un fondo adicional para evitar que los ayuntamientos asuman cargas no financiadas.

Además, la institución insular insta al Consejo Escolar de Mallorca a posicionarse públicamente a favor de las reivindicaciones de la Xarxa 0-3.

Gamundí ha celebrado la aprobación de la moción como "un paso necesario para defender la calidad educativa, la igualdad de oportunidades y el respeto institucional a un sector fundamental para las familias".