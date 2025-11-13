El Consell de Mallorca aprueba una reducción del 20% de la tarifa de escombros para el 2026

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves, con los votos a favor de todos los grupos políticos y la abstención de MÉS, una rebaja de un 20,5 por ciento de la tarifa del tratamiento de residuos de construcción y materiales de demolición (RCD) para el 2026, el doble de la cantidad marcada como objetivo del equipo de gobierno de reducir esta tasa de incineración un 10 por ciento.

La tarifa aprobada de RCD será de 33,57 euros, frente a los 42,23 euros la tonelada de 2025.

"Desde la Dirección Insular de Residuos se ha hecho un gran esfuerzo para que hoy podamos aprobar esta importante rebaja, que sabemos que beneficiará a muchos ciudadanos, demostrando que estamos realizando una gestión eficaz", ha expresado durante su intervención en el pleno el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard.

Durante su intervención, Bestard ha explicado que se ha doblado el compromiso marcado por el equipo de gobierno de reducir los precios de la tasa de tratamiento de escombros un 10 por ciento porque se sabe que afectará positivamente a los bolsillos de los ciudadanos.

Se ha producido un importante incremento de entradas en el sistema de residuos de demolición y construcción, llegando a gestionar el pasado año la cifra récord de 744.000 toneladas, muy por encima de las 622 toneladas del año anterior, según ha explicado.

Este tipo de residuo RCD proviene de obras, demoliciones, rehabilitaciones y permiten un alto porcentaje de reciclaje y material recuperado, y se evita, de este modo, utilizar nuevos materiales para la construcción.

BAJA UN 7 % LA TARIFA DE VOLUMINOSOS

El pleno también ha dado luz verde a las otras dos tarifas que prevé el contrato con la concesionaria del servicio público de residuos MAC Insular y que se aplicarán a partir del año que viene.

Así, para 2026 se rebaja un siete por ciento la tarifa de residuos voluminosos (RV), pasando de 178,15 euros la tonelada a 165,58 euros.

Por su parte, los residuos de neumáticos fuera de uso (PNFU) se pagarán a 107,74 euros la tonelada, frente a los 118,03 euros de tarifa de 2025, lo que supone una bajada del 8,72 por ciento.