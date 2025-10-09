El Consell de Mallorca aprueba por unanimidad reclamar la devolución de los Bous de Costitx

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado por unanimidad una moción propuesta por el grupo 'popular' para reclamar la devolución de los Bous de Costitx al Museu de Mallorca.

La iniciativa, defendida por la consellera Margalida Serra, insta al Ministerio de Cultura a iniciar las gestiones necesarias para que las tres figuras de bronce de la época talayótica vuelvan a la isla.

Actualmente se encuentran expuestas en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y su regreso a Mallorca, ha reivindicado el PP en un comunicado, es una reivindicación histórica que ha unido a todas las fuerzas políticas.

"Es una demanda histórica, justa y simbólica. El Ministerio de Cultura no puede seguir dando la espalda a Mallorca. Queremos los Bous de vuelta, son parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio colectivo", ha apuntado Serra.

El PP ha celebrado la unanimidad del pleno insular aunque el PSOE se haya abstenido en uno de los puntos de la moción por el cual se pedía al departamento dirigido por el ministro Ernest Urtasun que se comprometiera formalmente a llevar a cabo la devolución.

"Es una incoherencia total: el año pasado votaron a favor de este mismo punto y ahora se abstienen porque desde el Gobierno central les han tirado de las orejas. Llevamos dos años esperando una respuesta y no han dicho absolutamente nada. El año pasado instábamos y este año exigimos, Mallorca merece respeto y acción", ha insistido la 'popular'.

Serra ha destacado que la aprobación de esta iniciativa llega en "un momento simbólico", ya que la eventual recuperación de los Bous de Costitx podría coincidir con el 65 aniversario del Museu de Mallorca y la inauguración de sus nuevas salas dedicadas a la arqueología.