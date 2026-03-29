El Consell de Mallorca asegura que la ley de la Serra de Tramuntana permitirá abrir más caminos públicos

Archivo - Escolares durante una excursión a la Serra de Tramuntana, en Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Antoni Fuster, ha defendido que la futura ley de la Serra de Tramuntana permitirá la apertura de más caminos públicos.

Así se ha expresado después de que más de un centenar de personas participaran el sábado en una concentración en Selva para defender el acceso público a la Serra y reclamar que se eliminen del anteproyecto de ley algunas restricciones "desproporcionadas".

Fuster ha manifestado este domingo su respeto a todas las personas que se manifestaron, pero ha rechazado sus quejas al considerar que la normativa, actualmente en tramitación, "garantiza que usuarios y ciudadanos puedan disfrutar de todos los caminos públicos y sus ramificaciones".

"Además, lo garantiza de manera gratuita. Esta propuesta busca también que se puedan abrir más caminos en colaboración con la propiedad privada", ha subrayado.

'LA TRAMUNTANA ES VIU I ES TASTA'

El Consell de Mallorca, a través del Consorcio Serra de Tramuntana, ha puesto en marcha este domingo el programa 'La Tramuntana es viu i es tasta', que este año recorrerá distintos municipios de la isla con una carpa informativa itinerante.

La primera parada ha sido la Fira d'Andratx, donde Fuster y la alcaldesa del municipio, Estefanía Gonzalvo, han inaugurado esta nueva temporada de ferias.

"Acercar los valores de la Serra de una manera lúdica como esta, y en el marco de fiestas tan arraigadas como las ferias, es fundamental para explicar que ha sido la acción del ser humano a lo largo de los siglos la que ha modelado la sierra hasta convertirla en el paisaje que es hoy en día, reconocido por la Unesco como un paisaje cultural de valor universal excepcional", ha dicho el conseller insular.

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de degustaciones gratuitas de productos con Distintivo Serra de Tramuntana en todas las ferias donde se instale la carpa.

Estas degustaciones variarán en cada municipio y permitirán dar visibilidad a las quince empresas agroalimentarias que cuentan con esta distinción del Consorcio, que reconoce los productos elaborados dentro de la delimitación del patrimonio mundial y que cuentan con altos niveles de calidad, tradición e identidad.

Antes del verano, la carpa hará parada en Santa Maria, el 26 de abril; en Puigpunyent, el 31 de mayo; en Lloseta, el 7 de junio, y en Selva, el 13 de junio.