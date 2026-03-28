Más de un centenar de personas se reúnen en Selva para defender el acceso público a la Serra de Tramuntana - DRET DE PAS

PALMA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas, principalmente ciclistas y deportistas de montaña, se han reunido este sábado en Selva para defender el acceso público a la Serra de Tramuntana.

El encuentro, convocado por la asociación Dret de Pas, ha servido para recoger firmas para apoyar las alegaciones presentadas al anteproyecto de ley de la Serra en el que trabaja el Consell de Mallorca.

Entre ellas, que se eliminen unas restricciones que consideran "desproporcionadas", que se priorice la recuperación y la catalogación de caminos públicos y que la norma siga criterios basadas en evidencias técnicas.

El portavoz de la entidad Josep Maria Estopà, en declaraciones a Europa Press, ha celebrado la buena acogida de la primera actividad que han organizado, que ha sido apoyada por entre 150 y 200 personas.

La concentración ha transcurrido en un ambiente festivo y ha culminado con la lectura de un manifiesto en el que han advertido que la futura ley de la Serra, en su redacción actual, supondrá "un cambio profundo en la relación entre la ciudadanía y el territorio".

A su parecer, introduce un sistema basado "en la prohibición general", impone trámites burocráticos "difíciles o imposibles de cumplir", genera duplicidades con la normativa vigente en materia de caminos públicos y podría derivar en una restricción al acceso social a la Serra de Tramuntana.

Han mostrado especial preocupación por la regulación de actividades como el ciclismo de montaña, que podría quedar limitado únicamente a itinerarios expresamente autorizados por la administración debido a la exigencia de solicitar permisos para circular por fincas privadas.

La entidad ha defendido que los usos deportivos y recreativos son plenamente compatibles con la conservación del patrimonio y que no existen evidencias científicas que justifiquen las restricciones a la práctica de este deporte.

Los principales factores de erosión de los caminos, han contrapuesto, son la lluvia, la escorrentía y la falta de labores de mantenimiento.