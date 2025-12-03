El Consell de Mallorca asistirá a 11 ferias turísticas el año que viene

El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, en la presentación del plan estratégico de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca asistirá el año que viene a 11 ferias turísticas, las mismas que este 2025, con la intención de concienciar a favor de un turismo "responsable" y orientar la demanda hacia un consumo "más respetuoso y sostenible".

La Fundació Turisme Responsable de Mallorca (FTRM) ha presentado este miércoles su plan estratégico para 2026, ha informado la institución insular en un comunicado.

El documento, siempre según el Consell, pretende continuar con "el cambio de paradigma" aplicado en la gestión turística de la isla y que "consolida el paso hacia un modelo basado en la sostenibilidad, la corresponsabilidad y la toma de decisiones fundamentadas en datos reales y verificables".

El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha subrayado "la necesidad urgente de trabajar con información precisa" y ha alertado que "la falta de microsegmentación y la ausencia de indicadores clave dificulta la una lectura rigurosa del fenómeno turístico, generando un debate público que a menudo se apoya más en percepciones que en evidencias".

"La Fundación persigue incrementar la concienciación en favor de un turismo responsable, aumentar el valor añadido y orientar la demanda hacia un consumo más respetuoso y sostenible, en armonía con la capacidad del territorio y el bienestar de la población residente", ha subrayado.

El plan estratégico, ha indicado el Consell, contempla tres unidades estratégicas con las que se buscará "transformar el modelo turístico".

La primera es una Unidad de Inteligencia y Monitorización, que en 2026 seguirá ejecutando el Observatorio de Turismo Sostenible para conocer mejor la oferta turística.

Además, iniciará la implementación de Mallorca PID, un proyecto de digitalización avanzada dotado con 4,8 millones de euros y que permitirá "construir un ecosistema interoperable de datos para administraciones y empresas, para disponer en tiempo real de información turística clave para Mallorca".

La segunda es la Unidad de Concienciación, que centrará su trabajo en el desarrollo de campañas alineadas con el modelo de turismo responsable y desplegará una estrategia publicitaria con el objetivo de promover una convivencia equilibrada entre residentes y visitantes.

La tercera es la Unidad de Colaboración, que ejerce como "vínculo operativo" entre la Fundación y el sector turístico y trata de gestionar alianzas, licitaciones, patrocinios y subvenciones clave con el objetivo de dinamizar el tejido empresarial.

De forma paralela, gestionará la participación en grandes ferias como FITUR, ITB, WTM o Madrid Fusión. En total, el plan contempla la asistencia a 11 ferias turísticas, el mismo número que en 2025.

MÁS DE OCHO MILLONES DE PRESUPUESTO

La FMTR tendrá un presupuesto de 8,4 millones de euros para el año que viene, lo que supondrá un incremento del 6,5% respecto a los 7,8 millones de euros de este 2025.

Además, está a la espera de recibir cinco millones de euros procedentes del impuesto de turismo sostenible (ITS) que se destinaran a campañas de concienciación y sensibilización. Contará también con 4,8 millones de euros procedentes de Segittur para desarrollar la Plataforma de Inteligencia de Destino,

De esta forma, cuando lleguen todos los fondos, la FMTR acabará disponiendo en 2026 de 17,83 millones de euros.