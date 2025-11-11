El Consell de Mallorca atendió a más de 2.700 personas en 2024 en sus recursos contra la violencia machista

Reunión del Consell de Mallorca para coordinar los servicios municipales contra la violencia machista. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha prestado servicio a 2.739 personas a lo largo de 2024 en los diferentes recursos contra la violencia machista, entre las que hay mujeres, hijos y familiares de las víctimas.

Este uno de los ratos que ha difundido la institución insular tras la reunión mantenida este martes con los equipos de los servicios sociales municipales de toda la isla para reforzar la coordinación en la atención a las mujeres víctimas de violencia machista, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El encuentro, encabezado por el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, y la directora insular de Familias, Ana Ferriol, tiene como objetivo mejorar el conocimiento de los recursos insulares y fortalecer el trabajo conjunto entre los equipos municipales y los servicios del Consell, que son los competentes en materia de igualdad y diversidad.

Esta reunión también responde a la importancia del papel que desempeñan los servicios sociales municipales, que en muchos casos son la primera puerta de entrada para las mujeres que piden ayuda.

Por este motivo, resulta fundamental que los equipos locales conozcan con detalle todos los recursos especializados disponibles en Mallorca, desde la atención psicológica y jurídica hasta los servicios de acogida y seguimiento. El encuentro permite así reforzar la coordinación y asegurar que cada mujer reciba la respuesta adecuada desde el primer momento.

Durante la jornada, los responsables de cada servicio especializado --el Centre d'Informació de la Dona (CID), el Servicio de Atención Psicológica, el Servicio de Atención Jurídica, el Casal Ariadna, el Proyecto Aurora, Casa Violeta, el Centre de Crisi Libertas y el servicio Camí Violeta-- han presentado su labor y sus procedimientos, con el objetivo de "mejorar las derivaciones y garantizar una atención integral, segura y de calidad a todas las mujeres".

Fuster ha subrayado que a veces los servicios sociales municipales son la primera puerta de entrada para muchas mujeres que piden ayuda, y por eso ha considerado que es "esencial" que todos trabajen alineados, con una misma visión y un objetivo compartido que es "garantizar una atención eficaz, ágil y humana".

Fuster ha recordado que el Consell de Mallorca es la institución que tiene las competencias en materia de atención a las víctimas de violencia machista y esta es una responsabilidad que "asume con hechos", ya que "detrás de cada cifra hay una historia y una realidad que obliga a seguir trabajar con la máxima implicación institucional".

El conseller también ha destacado que se han dado pasos importantes y se han puesto en marcha dos nuevos servicios, como el Centre de Crisi Libertas y el servicio Camí Violeta.

"Libertas fue una de las principales promesas, porque se tenía muy claro que Mallorca necesitaba un recurso específico para atender a las mujeres víctimas de violencia sexual y hoy es una realidad. Y con Camí Violeta se ofrece alojamiento temporal y acompañamiento hacia la autonomía personal", ha alegado.

Además, Fuster ha reconocido la labor de los equipos profesionales, al afirmar que son el rostro que "muchas mujeres asocian con la ayuda, con la confianza y con la esperanza". "Son la pieza fundamental de este acompañamiento, porque gracias a la profesionalidad, empatía y constancia, ninguna mujer que llega a los servicios del Consell lo hace sola", ha defendido.

"El encuentro ha servido para compartir experiencias y consolidar una red de trabajo conjunta entre el Consell y los municipios, con el objetivo de garantizar una atención integral y coordinada a todas las mujeres de Mallorca", ha mantenido.