El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Calvià firman una alianza para promocionar un estilo de vida saludable

El conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, en la firma del convenio. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Calvià han firmado un convenio de colaboración para promover la salud y prevenir las enfermedades relacionadas con estilos de vida no saludables.

La alianza la han rubricado este lunes el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual.

El objetivo del convenio, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, es prevenir las enfermedades relacionadas con hábitos no saludables a través del ejercicio físico, las revisiones médicas para la detección temprana de la obesidad infantil y los talleres de alimentación, bienestar emocional e higiene del sueño.

También, entre otras cuestiones, está previsto que se organicen mesas redondas con deportistas y estancias saludables conjuntas entre ambas entidades.

Amengual ha puesto en valor los avances que se están llevando a cabo en el municipio en el ámbito de la prevención y la promoción de hábitos de la vida saludable.

"Está siendo determinante para la gestión de nuevos programas que están sirviendo a los ciudadanos de Calvià para mejorar su calidad de vida y hacer una sociedad más activa", ha destacado.

En esta línea, y como novedad para este año, el Consistorio pretende poner en marcha un programa piloto integral de formación dirigido a mujeres en etapa de menopausia.