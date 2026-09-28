El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Muro estudian el traspaso de gestión de la residencia Reina Sofía

El presidente del IMAS y conseller de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, junto a representantes del IMAS y del Ayuntamiento de Muro. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Muro han celebrado este lunes la primera reunión de trabajo de la comisión bilateral encargada de estudiar el traspaso de la gestión de la residencia municipal Reina Sofía al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

El presidente del IMAS y conseller de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha señalado en declaraciones a los medios que el traspaso debe hacerse "con rigor y teniendo siempre presentes a las personas que viven allí, a sus familias y a los profesionales que las atienden".

La reunión ha puesto en marcha los trabajos de la comisión, constituida formalmente en mayo. El proceso abordará las cuestiones relativas a las personas usuarias, el personal y los demás aspectos necesarios para un eventual traspaso, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención.

La residencia Reina Sofía dispone de 49 plazas y su futura incorporación a la red gestionada por el IMAS permitiría reforzar la atención pública a las personas mayores en Muro y mantener este servicio de proximidad en el municipio. El traspaso queda pendiente de los trabajos y de los acuerdos que correspondan.

La convocatoria de ayudas del IMAS para 2026, dotada con cinco millones de euros, permitirá cubrir íntegramente el déficit declarado por seis centros, entre los que se encuentra el de Muro, y contribuirá a garantizar la sostenibilidad de 256 plazas residenciales públicas.