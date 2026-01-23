El Consell de Mallorca calcula que sus actividades deportivas generan un impacto de más de 7,3 millones de euros

El vicepresidente y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, en la presentación de un informe económico sobre las actividades deportivas del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha estimado que las actividades deportivas de promovidas por la institución insular tienen un impacto directo e indirecto en el tejido económico turístico, de suministro y de servicios de la isla valorado en más de 7,3 millones de euros.

La institución insular ha presentado en Fitur el estudio 'Repercusión económica y social de la actividad física y el deporte en temporada media-baja', con el que ha expuesto estos datos en el estand de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (Aetib), de la mano de la Fundación Mallorca Turismo, según ha detallado en un comunicado.

Después, el vicepresidente y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha firmado el acuerdo con nueve cadenas hoteleras y establecimientos con los que se desarrollarán las actividades deportivas del Consell de Mallorca el 2026: Beach Club Font de Sa Cala, Bellevue Club Mallorca, Blau, Casal de la Colonia de Sant Pere, Fundación Pere Tarrés, Garden, Iberostar, Protur y Viva.

El acto también ha contado con la presencia de la Federación de Empresas Hoteleras de Mallorca (FEHM), con la asistencia de su vicepresidenta, Inés Batle.

"Se trata de establecimientos de 4 y 5 estrellas o casales rurales de gran calidad, que disponen de instalaciones especializadas o adecuadas para desarrollar un circuito deportivo, con el valor añadido del entorno natural", ha dicho Bestard.

El representante insular ha alegado que este es un modelo "ejemplar" de colaboración publico-privada en la isla de Mallorca que tiene el doble objetivo de la "dinamización económica local, pero también la cohesión social a través del deporte".

El Consell ha defendido que las cifras muestran la consolidación del modelo de turismo deportivo, que genera un impacto económico, social y territorial de "gran envergadura" en la isla.

En este sentido, Bestard ha valorado que el Consell invierte de manera directa más de 732.000 euro en establecimientos y hoteles mediante la promoción deportiva, que llega a 122.000 participantes con cerca de 9.600 pernoctaciones.

Por otro lado, ha subrayado que es necesario valorar el "alto impacto indirecto", de casi 6,6 millones de euros, que tienen estas actividades en servicios como monitores, transporte, avituallamiento, material deportivo o textil, o seguros, entre otros.

"El Consell de Mallorca, no solo hace una apuesta cuantitativa, sino también de calidad. Así, ha puesto en marcha originales actividades regulares como las bicicletas de agua, salidas en 'dragon boat' o la vela latina y adaptada, que se adaptan a diferentes perfiles de edad y capacidad", ha mantenido.