El Consell de Mallorca cede técnicos de Territorio al de Menorca ante "sospechas de intención política" de la izquierda

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha dado el visto bueno a la cesión de técnicos del Departamento de Territorio al Consell de Menorca, con los votos a favor de PP, Vox y El PI, y ante "sospechas de intenciones políticas" de la izquierda.

La sesión plenaria de la institución insular de este jueves ha debatido una propuesta del Departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras que, según ha defendido el titular de dicha área, Fernando Rubio, se basa en la colaboración y cooperación.

Igualmente, Rubio ha reprochado a MÉS per Mallorca y al PSIB su voto en contra, señalando que este convenio pretende ayudar a otra institución. "La expresidenta del Consell Catalina Cladera (PSIB) ni de broma ayudaría a otra administración", ha criticado.

Los consellers de Vox y El PI, Toni Gili y Antoni Salas, respectivamente, han argumentado su voto a favor subrayando que "no hay ningún problema" en ayudar a otra administración. "Va a haber una colaboración público-público totalmente transparente", ha dicho Gili.

En este sentido, Salas ha pedido al Consell que ponga más medios en Territorio, pero también ha avalado prestar ayuda a otra institución. "Creemos en la solidaridad y corresponsabilidad", ha añadido.

Por su parte, desde MÉS han sostenido que están de acuerdo con la colaboración interinstitucional, pero que en este caso "no es para hacer el bien". El ecosoberanista Joan Llodrà ha calificado de "perverso" el acuerdo, alertando que "en Menorca no encuentran a personas que quieran firmar según qué cosas".

Según el socialista Jaume Mateu, los técnicos de la institución menorquina realizaron tres informes que tumbaban el plan territorial y, por ello, ahora se piden técnicos al Consell de Mallorca. "Sospechamos una intención política y nos preocupa", ha manifestado.