El Consell de Mallorca cederá al Govern los terrenos para construir más de 300 viviendas protegidas en Palma

El presidente del Consell de Mallorca, LLorenç Galmés, durante la Conferencia de Presidentes. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca aprobará en el próximo pleno de la semana que viene la cesión gratuita al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) de unos terrenos ubicados junto al Velódromo Illes Balears, en Palma, para que se puedan construir más de 300 viviendas de protección pública.

Así lo ha adelantado el presidente insular, Llorenç Galmés, durante la cuarta Conferencia de Presidentes de esta legislatura, celebrada en Formentera.

Uno de los puntos del orden del día ha sido el seguimiento de las políticas de acceso a la vivienda y el presidente Galmés ha destacado que, aunque la institución insular no tiene competencias en materia de vivienda, la cesión de los terrenos valorados en 4,6 millones de euros anunciada en el debate de política general será una realidad en los próximos días.

"Esto demuestra que cumplimos la palabra dada, que gestionamos de forma eficiente y que, sobre todo, no nos quedamos de brazos cruzados ante el principal problema de los mallorquines: el acceso a la vivienda", ha afirmado.

El presidente del Consell de Mallorca ha recordado que esta operación permitirá ampliar y reforzar los servicios públicos de la institución insular.

Así, el Ibavi cederá a la institución insular 35 viviendas que se dedicarán a uso social. También un local de 400 metros cuadrados para ubicar un centro cultural de ensayo, que dará respuesta a una reivindicación de los artistas de Mallorca.

En último lugar, el Ibavi cederá un solar de 3.000 metros cuadrados donde se construirá la futura Casa de la Infancia del IMAS.