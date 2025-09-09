El Consell de Mallorca completa la formación del Joch de Ministrils con los 15 integrantes originales

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en la presentación de la formación completa del Joch de Ministrils. - CONSELL DE MALLORCA

El Consell de Mallorca ha recuperado la formación completa del Joch de Ministrils, al pasar de nueve a 15 el nímero de músicos que participan como era la composición original que se remonta al siglo XIII.

Así lo ha anunciado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, quien ha apuntado que de este modo "se hace realidad el compromiso de devolver el esplendor a esta agrupación histórica en los actos protocolarios de la isla".

En un comunicado, la institución insular ha apuntado que para la Diada de Mallorca de este año, este 12 de septiembre, por primera vez en más de una década volverá a salir el Joch de Ministrils.

Galmés ha recordado que hace un año se recuperó esta agrupación musical con una primera aparición en la Cabalgata de Santa Catalina. Durante todo el año, también han participado en otros actos protocolarios, como la fiesta de l'Estendard, la Diada de les Illes Balears y el Jueves Santo.

Al acto de presentación de este martes, que ha tenido lugar en el Palau del Consell de Mallorca, ha asistido una multitud de personas que han podido disfrutar de un amplio repertorio de piezas folclóricas mallorquinas, combinadas con otras composiciones emblemáticas. Las piezas interpretadas, seleccionadas por el director musical Xisco Amengual, han sido 'Dansa de la mort', 'Els nans de Tarragona', 'Marxa dels Ministrils', 'Tocata', 'El Vilano' y 'La Balanguera'.

El director musical de la banda histórica, Xisco Amengual, ha destacado la importancia de recuperar el Joch de Ministrils completo con la incorporación de estos nuevos músicos, ya que "se refuerza notablemente la potencia sonora del conjunto, una mejora esencial para una formación pensada para actuar en actos protocolarios".

Finalmente, con la recuperación de la formación original de 15 músicos, el repertorio musical puede ser interpretado tal como fue concebido, de esta manera se devuelve "toda la fuerza y autenticidad al Joch de Ministrils".

La formación musical actualmente cuenta con Xisco Amengual como director musical y Joan Frontera como director artístico y técnico. El conjunto está integrado por Joan Luna Frontera --flabiol--, Càndid Trujillo Pons --xeremies--, Catalina Obrador Vaquer --tarota fa--, Catalina Rigo Vaquer --tarota do--, Pere Caselles Gisbert --baixó--, Jaume Roig Martí --percussió--, Nicolau Puig Duran --sacabutx baix--, Marina Mudoy Cordero --trompa natural--, Andrea Díaz Frasquet --bombarda--, Elena Calderón de Luis --tarota do--, Jordi Albertí Alfonso --baixó--, Ángela Ros Hernández --bombarda--, Jaume Blàzquez Bonnín --trompeta natural--, Ferran Martínez de la Torre --percussió-- y Vicente Manuel Cascales Mogica --sacabutx tenor--.

El Joch de Ministrils es una formación musical que tiene su origen en el siglo XIII, en el contexto de la conquista de Mallorca. Inicialmente, la agrupación estaba formada por juglares al servicio de la corte del rey Jaume I y utilizaba instrumentos tradicionales como cornamusas, flabiols, tarotes, bombardas, trompetas y tambores, entre muchos otros.

Con el paso del tiempo, los juglares se transformaron en ministrils, músicos profesionales que aportaban solemnidad a los actos oficiales civiles, religiosos y militares, y que participaban en ceremonias, procesiones y recepciones.

Su época de esplendor se extendió entre los siglos XV y XVIII pero con la llegada de la dinastía borbónica y el Decreto de Nueva Planta, la formación comenzó a perder protagonismo hasta que, oficialmente, se extinguió en 1882.

A pesar de varios intentos de recuperación a lo largo del siglo XX, no ha sido hasta ahora, en el año 2024, cuando el Consell de Mallorca ha decidido retomar el proyecto, con el objetivo de consolidar el Joch de Ministrils como una agrupación estable de música antigua y protocolaria, y dignificar así una de las tradiciones musicales más arraigadas y antiguas de la isla.