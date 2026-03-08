El Consell de Mallorca concede una ayuda de 105.000 euros para el mantenimiento de 'gegants' y 'caparrots'

El Consell de Mallorca concede por primera vez una ayuda de 105.000 euros para el mantenimiento 'gegants' y 'caparrots' - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha concedido una subvención de 105.000 euros para dar apoyo a los ayuntamientos en el mantenimiento del patrimonio festivo popular de los 'gegants', 'caparrots' y 'dimonis'.

Es la primera vez que se adjudican estas ayudas, que han sido de un máximo de 5.000 euros por consistorio, para gastos que se han hecho entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, según ha informado la institución insular en un comunicado.

"Tienen como objetivo preservar la cultura municipal de la isla y refuerzan el compromiso del Consell de Mallorca con la cultura popular y con los ayuntamientos, que son los pilares fundamentales de la dinamización cultural en cada pueblo de la isla", ha dicho el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch.

La finalidad de esta convocatoria es preservar la cultura festiva municipal y los elementos tradicionales que forman parte de la identidad colectiva de Mallorca.

En este sentido, la institución insular busca dar apoyo a los ayuntamientos para desarrollar, mantener y promocionar todas las actividades relacionadas con el patrimonio festivo popular que incluye 'gegants', 'caparrots' y 'dimonis' que participan en las procesiones y pasacalles de las festividades municipales.

Las actuaciones que se podían acoger a la convocatoria incluyen reparaciones y mantenimiento de los elementos festivos, limpieza de vestuarios y de accesorios, transporte, acompañamiento musical, servicios técnicos y pirotecnia utilizada en las fiestas tradicionales por los grupos de demonios.

Los ayuntamientos que recibirán las ayudas son los de Alaró, Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Binissalem, Búger, Calvià, Campanet, Campos, Consell, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Marratxí, Muro, Puigpunyent, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Eugènia, Santa Margalida, Santa Maria del Camí, Santanyí, Selva, Sencelles y Sineu.