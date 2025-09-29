El Consell de Mallorca conmemorará el Año Llompart con exposiciones, recitales y espectáculos hasta el 26 de noviembre

Cartel del ciclo 'No evitaràs la nit' para conmemorar el Año Llompart. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca participará en la conmemoración del Año Llompart con el ciclo 'No evitaràs la nit', que se celebrará del 3 de octubre al 26 de noviembre e incluirá exposiciones, recitales o diversos espectáculos.

El ciclo está organizado por la Fundació Mallorca Literaria y se trata de una programación completa de actividades para celebrar el centenario del nacimiento del autor, que comenzarán el próximo viernes 3 de octubre en la Casa Blai Bonet y continuará en diferentes espacios como Ca n'Alcover, la Biblioteca de Sineu, la Casa Llorenç Villalonga y el Teatre Principal de Santanyí, según ha explicado la institución insular en un comunicado.

El ciclo se enmarca dentro de las conmemoraciones del Año Llompart, ya iniciadas con actividades en los meses anteriores pero permitirá que en esta última etapa se haga con una mirada "más intensa y profunda" sobre la aportación literaria y cultural del autor.

"Josep Maria Llompart fue una figura clave de la literatura catalana contemporánea y dentro del ámbito de Baleares es un nombre absolutamente referencial e incuestionable", han explicado en el Consell.

Por ello, las acciones comprendidas en el Año Llompart buscan difundir su obra y su figura por todos los territorios de habla catalana, al reforzar especialmente su importancia como poeta y recordar su dimensión como pensador, crítico literario y activista.

El acto inaugural del ciclo tendrá lugar este viernes en la Casa Blai Bonet, en Santanyí. Abrirá la jornada el comisario del Año Llompart, el escritor mallorquín Jaume C. Pons Alorda, con la conferencia 'Els llegats de Josep Maria Llompart'.

A continuación tendrá lugar el espectáculo 'Tots els batecs', con Núria Guiu, Anna Calsina y el dúo Ölivias. El espectáculo contará con la voz de Antònia Vicens.

Ese mismo día, en la sección Archivo Abierto de la Casa Blai Bonet, se inaugurará la intervención 'No evitaràs la noche', que pone el foco en el legado del escritor, al mostrar una selección de documentos e imágenes que forman parte del fondo custodiado por la Fundació Mallorca Literària. Se podrá visitar en la Casa Blai Bonet hasta el 31 de enero de 2026.

La siguiente cita del ciclo será el 16 de octubre en Ca n'Alcover, Palma, con la conferencia 'Josep Maria Llompart i Vicent Andrés Estellés. Relació personal i literària' a cargo de Ferran Carbó, y el recital poético llompartiano con Noèlia Díaz Vicedo y Llucia Serra.

El 29 de octubre, en la Biblioteca de Sineu, Miquel Àngel Vidal ofrecerá la conferencia 'Josep Maria Llompart i Llorenç Moyà: crònica d'una amistat', seguida del recital poético a cargo de Pere Joan Martorell y Aina Riera.

La Casa Llorenç Villalonga acogerá dos actividades del ciclo. La primera, el día 12 de noviembre, contará con la conferencia 'La figura del pare en la poesia de Josep Maria Llompart' a cargo de Maria Antònia Perelló, y el recital poético de Antoni Xumet y Damià Rotger, además de la inauguración de la exposición 'Constel·lació Llompart', que podrá visitarse del 12 al 22 de noviembre. La segunda será el día 18 de noviembre con la proyección del documental 'Josep Maria Llompart. Poeta' seguida de un coloquio con Jeroni Salom, coguionista del filme.

El ciclo concluirá el 26 de noviembre en el Teatre Principal de Santanyí con la presentación de la obra 'Mentre em resti un bri d'alè. Josep Maria Llompart de la Peña: un home polifacètic al servei del país', una biografía de Pilar Arnau. Después se podrá disfrutar del espectáculo 'Una vida, una herència' de la compañía La Fornal.

Los actos están organizados por la Fundació Mallorca Literària y cuentan con el apoyo de la Universitat de les Illes Balears, la Institució de les Lletres Catalanes y el Ayuntamiento de Santanyí y la colaboración de la Obra Cultural Balear y la Biblioteca de Sineu.