El Consell de Mallorca coordina con los municipios la 'Pujada a Lluc a peu' de la Part Forana - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca se ha reunido con representantes de los municipios para preparar la 45ª edición de la 'Pujada a Lluc a peu' de la Part Forana, que se llevará a cabo la noche del 12 al 13 de septiembre y previsiblemente contará con más de 5.000 participantes.

Según ha señalado la institución en una nota de prensa, la directora insular de Proyectos Estratégicos y Relaciones Institucionales, Maria Elena Jaume, trasladó este domingo el "compromiso" del Consell con una de las tradiciones más arraigadas y multitudinarias de la isla.

Los representantes de los municipios agradecieron a la institución insular el apoyo que está dando para organizar una la nueva edición y manifestaron la buena predisposición a colaborar para que el evento sea un éxito, siempre según ha subrayado el Consell.

En el encuentro, celebrado en la Escolanía de Lluc, se habló de la organización y de los últimos detalles de la subida. También se revisaron todos los aspectos relativos a la seguridad de los caminantes, las rutas que se seguirán desde cada pueblo y los planes de emergencia, y se comprobó el número de inscripciones hechas hasta ahora.

Además, los 'caps de poble', los encargados de la prueba en cada municipio, pudieron aclarar las dudas que tenían y recogieron todo el material de seguridad para los participantes, así como la cartelería sobre la subida a Lluc.

Se espera que más de 5.000 personas participen este año en la marcha, que la directora insular ha destacado como "una tradición que une generaciones y todo un símbolo de mallorquinidad".

"Tiene un valor incalculable para nuestra cultura y, por eso, el Consell de Mallorca se compromete a colaborar cada año para que sea una realidad", ha remarcado.