El Consell de Mallorca critica el actual estado del aeropuerto y pide a Aena una reunión

Archivo - Conseller de Turismo del Consell, Guillem Ginard - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha criticado este miércoles el actual estado del aeropuerto de Palma al considerar que la imagen que ofrece no se corresponde con el destino turístico que representa la isla, por lo que ha pedido una reunión a Aena.

En un comunicado, la institución insular ha explicado que el nivel de limpieza y mantenimiento de algunas zonas de Son Sant Joan es "preocupante", algo que consideran que afecta a turistas y residentes.

A esta situación se suma el "creciente malestar" provocado por unas "obras que comenzaron a finales de 2022 y que, casi cuatro años después, continúan afectando al funcionamiento del aeropuerto". "Residentes y visitantes llevan varios veranos soportando desvíos, espacios provisionales, limitaciones, ruido e incomodidades", indican antes de destacar que, pese a compartir la necesidad de modernizar una infraestructura estratégica, "resulta incomprensible que las actuaciones se prolonguen durante tanto tiempo sin que vaya acompañado de unas condiciones adecuadas de limpieza, mantenimiento y calidad del servicio".

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha anunciado que solicitarán una reunión con los responsables del aeropuerto de Palma y con Aena para conocer el estado real de las actuaciones, el calendario definitivo de finalización de las obras y las medidas previstas para reforzar la limpieza, el mantenimiento y la calidad de los servicios que se ofrecen a los pasajeros.

"Mallorca merece unas infraestructuras a la altura de su prestigio internacional", ha señalado Ginard que asegura que el objetivo "no es señalar a nadie, sino defender los intereses de Mallorca". "El aeropuerto es una infraestructura estratégica para la economía, para el principal sector productivo y para los residentes. Por ello exigimos que ofrezca una imagen de excelencia, eficiente y cuidada, tal y como corresponde a uno de los principales destinos turísticos de Europa", ha manifestado.

El Consell de Mallorca ha asegurado que continuará defendiendo los intereses de la isla y reclamando que la principal puerta de entrada a Mallorca esté a la altura de "lo que merecen quienes viven aquí y quienes nos visitan". Al mismo tiempo, ha reiterado su voluntad de colaboración para garantizar que la principal infraestructura aeroportuaria de Baleares "ofrezca la imagen y el nivel de servicios adecuados".