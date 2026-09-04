El Consell de Mallorca defiende el proceso para elegir el nuevo director del Teatre Principal de Inca

Archivo - La vicepresidenta del Consell y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, en una imagen de archivo - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha defendido este viernes el proceso para elegir al nuevo director del Teatre Principal de Inca, después de que el alcalde del municipio, Virgilio Moreno, haya anunciado que emprenderá acciones legales contra el Govern y el Consell.

La consellera de Cultura y Patrimonio de la institución insular, Antònia Roca, ha señalado, preguntada por este tema, que el director de un teatro debe ser "correctamente elegido". Así, ha asegurado que, en estos dos últimos años, no se ha presentado ninguna propuesta, por lo que el Consell ha abierto un concurso de méritos con baremación para posibilitar que se seleccione "de manera objetiva" a la persona que dirija el teatro.

En este sentido, ha añadido que cualquier persona que quiera presentarse a la plaza de dirección del Teatre Principal de Inca podrá hacerlo con "transparencia y libertad".

La consellera ha recordado que el PSIB en el Consell ya había señalado que estas bases eran "de mínimos" y que se podía exigir un mayor nivel de catalán. Así, le había parecido "insuficientes" pese a que en la anterior legislatura, ha dicho la 'popular', seleccionaron "a dedo" al director del Teatre Principal de Palma.

Roca ha sostenido que una "buena manera" de hacer las selecciones tras dos años de no hacerlo el Ayuntamiento de Inca era con las bases aprobadas este jueves y que además afectan también al Teatre Principal de Maó.

"No estamos haciendo nada que no sea lógico, que no sea abrir las puertas con transparencia con máxima colaboración para que las personas interesadas se presenten a la dirección del Teatre Principal, incluso el director actual, con quien no tenemos ningún tipo de inconveniente", ha explicado Roca.

La consellera ha afirmado sentirse "sorprendida" con el anuncio del alcalde de Inca y ha manifestado "no entender" el motivo por el cual "no quiere hacer un proceso abierto".

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Inca ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el Govern y el Consell de Mallorca después de la aprobación del proceso selectivo para elegir al nuevo director del Teatre Principal de Inca.

De acuerdo con los informes emitidos por el responsable jurídico de la Fundación Teatre Principal de Inca, el Consistorio aseguró que este procedimiento, que ha recibido su visto bueno durante la sesión extraordinaria del Patronato celebrada este jueves, es ilegal.