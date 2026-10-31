El Consell de Mallorca desarrollará una aplicación móvil para informar en tiempo real del estado de los aparcamientos

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PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública han concedido al Consell de Mallorca un millón de euros para instalar 18 paneles de mensajería variable (PMV) y desarrollar una aplicación móvil para informar, en tiempo real, sobre el estado de los aparcamientos públicos en las zonas costeras de la isla y en los principales accesos a la Serra de Tramuntana.

El proyecto está dotado de un presupuesto total de 1,7 millones de euros, de los cuales la institución insular tendrá que asumir la parte restante, según ha informado el Consell de Mallorca en una nota de prensa.

El objetivo de esta acción es optimizar el flujo de tráfico, reducir el tiempo dedicado a buscar aparcamiento y, por tanto, evitar situaciones de colapso en la red de carreteras de Mallorca.

El acceso a información en tiempo real sobre el estado de los aparcamientos ayudará a mejorar la movilidad de residentes y turistas, especialmente en los puntos con mayor afluencia de vehículos.

La instalación de estos paneles y la aplicación móvil complementarán el Plan de Aparcamientos Disuasorios --situados cerca de las estaciones de transporte público de los municipios de Mallorca--, promovido por la institución insular.

Cabe recordar que este plan contará con 7.171 plazas distribuidas en 43 aparcamientos, 16 de los cuales son propiedad municipal y serán renovados, mientras que 27 serán nuevas creaciones. La inversión aprobada por el Consell de Mallorca para este Plan es de 30,9 millones de euros.

El director insular de Movilidad, Rafel Oliver, participó el pasado 6 de octubre en una reunión en Madrid con el director general de Red.es, Jesús Herrero Poza, y representantes del resto de instituciones beneficiarias.

Durante el encuentro, se expusieron los procedimientos y los siguientes pasos que deberán seguir las entidades premiadas. Este proyecto se lleva a cabo en el marco de RedCyTI, un programa Red.es que tiene como objetivo impulsar las ciudades y territorios inteligentes.

Las actuaciones están financiadas con cargo al Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), del periodo de programación 2021-2027.

En esta convocatoria, el proyecto del Consell de Mallorca ha sido uno de los 52 seleccionados de toda España y el único beneficiario en Baleares.

Desde la institución insular han subrayado que la alta presencia de turistas y residentes durante la temporada de verano provoca episodios de congestión en las carreteras de la Serra de Tramuntana (Ma-10). Esta situación, en algunas ocasiones, ha obligado a cerrar el túnel de Sóller.

Por este motivo, en 2025 el Consell puso en marcha un plan piloto para monitorizar e informar a los usuarios de los aparcamientos situados en diferentes puntos de la Serra de Tramuntana utilizando paneles móviles, con el objetivo de mejorar la gestión de la afluencia de visitantes y prevenir problemas de tráfico.