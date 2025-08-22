El Consell de Mallorca destina 1,8 millones a 35 vehículos para la prevención y extinción de incendios

El conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, y el presidente de la Felib, Jaume Ferriol - EUROPA PRESS

El Consell de Mallorca ha presentado este viernes un convenio con la Federación de Entidades Locales Baleares (Felib) que permitirá dotar a 52 municipios y una entidad local menor de la isla de vehículos híbridos o eléctricos destinados a tareas de prevención, extinción, salvamento y protección civil, con una inversión máxima de 1,8 millones de euros.

Según ha declarado el conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, en rueda de prensa, el acuerdo "pretende rediseñar y mejorar los instrumentos de prevención y emergencias en el ámbito municipal", con actuaciones que incluyen los planes de emergencia y de autoprotección, así como la formación y mejora de los mecanismos de colaboración logística.

Por su parte, el presidente de Felib, Jaume Ferriol, ha destacado que el convenio "ahorra una gran cantidad de papeleo a los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños", ya que cada consistorio ha podido elegir el modelo de vehículo y recibirlo directamente sin tener que tramitar subvenciones.