El Consell de Mallorca destina 250.000 euros para impulsar inversiones en las mancomunidades de la isla

Archivo - La fachada del edificio del Consell de Mallorca, en la calle Palau Reial. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, a través del Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local ha aprobado una línea de ayudas económicas directas a las mancomunidades de la isla para actuaciones de inversión, por un importe total de 250.000 euros, un 6,4 por ciento más en relación a la última convocatoria.

Estas subvenciones están destinadas a financiar gastos corrientes e inversiones, como la adquisición de bienes inmuebles, maquinaria, vehículos o materiales necesarios para el buen funcionamiento de estas agrupaciones municipales, según ha indicado la institución insular en un comunicado.

De este modo, las mancomunidades podrán poner en marcha proyectos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y dinamizar la economía local.

Como principal novedad en la convocatoria de 2026, se amplían las actuaciones subvencionables. De este modo, se podrán financiar obras en materias clave como es el ciclo del agua, de reforma o conservación de edificios titularidad de la mancomunidad o de los municipios asociados, en instalaciones deportivas o en equipamientos culturales.

En concreto, la Mancomunidad de la Serra de Tramuntana, con algo más de 115.000 habitantes, percibirá 74.825 euros; la del Raiguer, con 120.975 habitantes, contará con 78.675 euros; la del Pla de Mallorca, que tiene 44.850 habitantes, dispondrá de 29,175 euros; la del Migjorn, de 17.733 habitantes, recibirá 11.525 euros, mientras que la Mancomunidad Nord, que cuenta con 85.578 habitantes, obtendrá una aportación de 55.800 euros.