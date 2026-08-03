El Consell de Mallorca destina 40.000 euros para la 65ª edición del Festival de Música Clásica de Pollença

Pianista tocando el piano en el Festival de Música Clásica de Pollença. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha concedido una subvención nominativa de 40.000 euros al Ayuntamiento de Pollença para la organización de la 65ª edición del Festival de Música Clásica.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, la subvención permitirá contribuir a la contratación de artistas, la producción, la logística y la difusión del festival, que volverá a organizarse en el Claustro de Sant Domingo.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha subrayado que este festival es "un ejemplo de cómo la cultura puede convertirse en un elemento de identidad, cohesión y proyección".

El festival, creado el año 1962, ha reunido a grandes intérpretes y formaciones de prestigio internacional, a la vez que ha impulsado el talento emergente y ha dado visibilidad a los artistas de Baleares.